Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré que l’échange de crypto-monnaie achètera des actifs numériques d’une valeur de plus d’un demi-milliard de dollars pour les ajouter à ses avoirs existants.

Armstrong dit que Coinbase affectera 10% de ses bénéfices trimestriels à l’achat d’actifs crypto à l’avenir.

« Nous avons récemment reçu l’approbation du conseil d’administration pour acheter plus de 500 $ [million] de crypto sur notre bilan à ajouter à nos avoirs existants. Et nous investirons 10% de tous les bénéfices à l’avenir dans la cryptographie. Je m’attends à ce que ce pourcentage continue d’augmenter au fil du temps à mesure que la crypto-économie mûrit.

Dans un nouvel article de blog, Coinbase indique que la liste des crypto-monnaies qu’il ajoutera à son bilan comprend Bitcoin et Ethereum ainsi que d’autres actifs numériques pris en charge par l’échange.

“Cela signifie que nous deviendrons la première société cotée en bourse à détenir des actifs Ethereum, Proof of Stake, des jetons DeFi et de nombreux autres actifs cryptographiques pris en charge pour la négociation sur notre plate-forme, en plus de Bitcoin, sur notre bilan.”

L’échange cryptographique populaire indique également qu’il sera un détenteur à long terme et ne vendra ses actifs cryptographiques que dans des circonstances particulières.

“Nous sommes des investisseurs à long terme et ne céderons que dans certaines circonstances, comme la radiation d’un actif de notre plate-forme.”

Coinbase dit qu’il achètera les actifs cryptographiques loin de l’échange pour éviter les problèmes de conflit d’intérêts avec les utilisateurs.

“Toutes les transactions seront exécutées via notre guichet de gré à gré ou en dehors de notre bourse pour éviter tout conflit d’intérêts avec nos clients.”

Image en vedette : Shutterstock/Blue Planet Studio

