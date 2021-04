Coinbase IPO News: 5 principaux points à retenir pour le premier trimestre avant le début de la négociation de COIN Stock

Coinbase commence à trader sur le Échange Nasdaq la semaine prochaine, et le battage médiatique se construit déjà autour de l’introduction en bourse de Coinbase. Avant le grand début de l’action COIN, le principal échange de crypto-monnaies a donné aux investisseurs un aperçu. Alors, que devez-vous savoir sur la mise à jour Q1 maintenant?

Pour récapituler rapidement, Coinbase est le principal échange de crypto-monnaie aux États-Unis. Grâce à sa plateforme, les investisseurs ont accès à Bitcoin (CCC:BTC-USD) et plusieurs autres jetons populaires.

Plus important encore, l’introduction en bourse de Coinbase intervient à un moment d’une grande pertinence pour l’espace de crypto-monnaie. Le Bitcoin est proche de ses plus hauts historiques et le marché de la cryptographie vient d’atteindre une valeur totale supérieure à 2 billions de dollars. Le trading jusqu’à présent cette semaine a vu les altcoins monter en flèche.

Pour les investisseurs, cela signifie que l’action COIN est très prometteuse. Cela signifie également qu’une décision de Coinbase de partager volontairement sa performance du premier trimestre est extrêmement importante.

Voici les cinq principaux points à retenir du premier trimestre avant l’introduction en bourse de Coinbase:

Le chiffre d’affaires a grimpé en flèche au premier trimestre pour atteindre 1,8 milliard de dollars, contre 190,6 millions de dollars au premier trimestre 2020. Le bénéfice net a augmenté pour se situer entre 730 et 800 millions de dollars. Il s’agit également d’un bond majeur par rapport à 31,9 millions de dollars en 2020. De plus, Coinbase a connu une croissance significative du nombre d’utilisateurs au début de 2021. À l’heure actuelle, il compte 56 millions d’utilisateurs au total sur sa plateforme de trading. Les utilisateurs mensuels actifs augmentent également, jusqu’à 6,1 millions au premier trimestre contre 2,8 millions à la fin de 2020. Enfin, Coinbase envisage une forte croissance une fois que l’action COIN commencera à se négocier. La société a déclaré qu’elle prévoyait une croissance significative de ses revenus, de ses utilisateurs et de son revenu net jusqu’à la fin de 2021.

Ce qu’il faut savoir avant l’introduction en bourse de Coinbase

Alors, que devez-vous savoir d’autre sur l’introduction en bourse et l’action COIN de Coinbase? Sur la base de la mise à jour du premier trimestre, il y a deux autres points à retenir pour les investisseurs.

Le premier vient de ses projets de croissance. Comme Ari Levy et Kate Rooney l’ont écrit pour CNBC, la société tire actuellement une grande partie de ses revenus d’utilisateurs qui échangent et stockent Bitcoin et Ethereum (CCC: ETH-USD). À l’avenir cependant, Coinbase voit une voie différente. La société a déclaré qu’elle souhaitait s’étendre dans un foyer plus large pour les actifs cryptographiques. Sur cette note, cela a attiré l’attention ces dernières semaines lorsque Coinbase Pro a déployé l’accès à Cardano (CCC:ADA-USD).

L’autre chose à surveiller en ce moment est la volatilité des prix des crypto-monnaies. Il est indéniable que Coinbase repose sur l’intérêt pour les crypto-monnaies, qui ont connu de fortes fluctuations de prix. La société le reconnaît et le dit clairement aux investisseurs dans sa mise à jour du premier trimestre. Une fois que les actions COIN commencent à se négocier, les investisseurs doivent s’en préoccuper. Pendant les ralentissements du Bitcoin, Coinbase a annoncé son intention de se concentrer sur les investissements pour l’aider à évoluer et à réussir.

