Coinbase lance la prise en charge de l’Altcoin à faible capitalisation sur la plate-forme de commerce de détail

Un altcoin à faible capitalisation qui a bondi de plus de 160% cette semaine est désormais disponible sur la plate-forme de vente au détail complète de Coinbase.

Le protocole d’assemblage (ASM) le plus important aux États-Unis sur la bourse cryptographique sur Coinbase Pro plus tôt cette semaine et permet désormais aux clients d’échanger, d’envoyer et de recevoir l’actif cryptographique sur la plate-forme de vente au détail de l’entreprise Coinbase.com et ses applications iOS et Android.

Assemble Protocol est un protocole mondial d’intégration de points de récompense basé sur la blockchain qui vise à faire correspondre les fournisseurs de points, les consommateurs de points et les commerçants de détail.

Le protocole a été créé pour résoudre un certain nombre de problèmes courants associés aux points de fidélité des clients, tels que la dispersion des points entre plusieurs programmes de fidélité et la rareté des options pour échanger des points au cours d’une période de validité.

Explique le livre blanc d’Assemble Protocol,

« Les consommateurs peuvent utiliser leurs points de fidélité, avec la même attitude qu’ils utilisent de l’argent liquide, partout dans le monde sans aucune restriction de temps ou de lieu, tandis que les entreprises peuvent développer leurs activités et accéder à divers groupes d’utilisateurs. »

Le jeton natif ASM du protocole d’assemblage se négocie à 0,097 $ au moment de la rédaction, selon CoinGecko. Malgré sa flambée des prix après la cotation de Coinbase Pro mercredi, le jeton basé sur Ethereum a depuis reculé de près de 23% par rapport à son sommet hebdomadaire de 0,12 $.

L’ASM, l’actif classé au 521e rang par capitalisation boursière, est également toujours en baisse de plus de 85 % par rapport à son sommet historique de 0,645 $, atteint fin avril, selon CoinMarketCap.

Le directeur général de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré cet été que l’échange se précipitait pour répertorier autant d’altcoins que possible.

« Rappel sur la façon dont Coinbase répertorie les actifs : notre objectif est de répertorier * chaque * actif où il est légal de le faire. »

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

