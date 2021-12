Coinbase lance le programme DeFi Performance pour les clients non américains

Coinbase, le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis, diversifie ses sources de revenus et ses performances DeFi sont le dernier ajout à ses offres de services.

Dans un article de blog, Coinbase a déclaré que le programme DeFi Yield sera un nouveau moyen pour les clients de Coinbase Global de générer des rendements à partir de leurs avoirs en crypto-monnaie. En tant que tel, l’échange rendra la finance décentralisée (DeFi) plus accessible et permettra aux clients de plus de 70 pays d’accéder à ce programme de revenus.

Programme de performances Coinbase DeFi

Dans l’annonce, Coinbase affirme que les utilisateurs en dehors des États-Unis auront accès à des retours DeFi attrayants via son Dai qui n’a aucun frais, aucun verrou ou aucun problème de configuration.

Le billet de blog disait :

Coinbase rend DeFi plus convivial et accessible pour le client. Les utilisateurs éligibles pourront désormais accéder aux rendements attrayants de DeFi dans le confort de leur compte Coinbase en quelques clics et sans frais de réseau.

Grâce aux performances de Coinbase DeFi, le Dai stablecoin est déposé auprès de Compound Finance, une plate-forme DeFi de premier plan. L’APY offert sur les dépôts sera déterminé par les taux en vigueur de Compound. Ces taux seront mis à jour immédiatement pour refléter tout changement sur le marché.

Les tarifs proposés par Compound peuvent être élevés ou bas. Coinbase note que les taux APY élevés offerts par la plate-forme reflètent les caractéristiques de DeFi telles que la liquidité mondiale et le risque accru. Coinbase note que même s’il surveillera de près les protocoles, les utilisateurs doivent être conscients des pertes potentielles lorsqu’ils investissent dans DeFi.

«Même lorsqu’il est déposé auprès de Compound, votre Dai reste à votre disposition sur Coinbase à tout moment, vous permettant de continuer à négocier et à dépenser comme d’habitude. Mieux encore, Coinbase couvre les frais de gaz normalement requis pour accéder aux protocoles DeFi et à leurs rendements variables », note la société.

Coinbase note également que cette fonctionnalité de performance DeFi n’est qu’un début et note qu’elle révélera plus d’opportunités DeFi à l’avenir.

Le lancement d’aujourd’hui n’est que le début – nous continuons d’explorer des moyens de permettre à nos clients d’utiliser une grande variété d’actifs et un plus grand nombre de protocoles DeFi.

Coinbase s’aventure dans de nouvelles gammes de produits

Coinbase, comme la plupart des échanges de crypto-monnaie, génère la plupart de ses revenus des frais de négociation. Cependant, la bourse a cherché à lancer plus de produits en plus de faciliter le trading de crypto.

Auparavant, Coinbase avait annoncé son intention de lancer un programme de prêt. Cependant, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a menacé de poursuivre la bourse si elle lançait un tel programme, après quoi Coinbase a interrompu ses plans.

Coinbase lance également un marché pour les jetons non fongibles (NFT). En octobre, la bourse révélait une liste d’attente pour ce marché, qui a depuis attiré l’attention de millions d’utilisateurs.

La publication Coinbase lance le programme DeFi Performance pour les clients non américains est apparue en premier sur Invezz.