Coinbase, le plus grand échange crypto aux États-Unis, fait face à une enquête potentielle de la SEC

La crypto-monnaie a un problème SEC – et il est juste devenu plus gros.

L’administration Biden adopte une approche plus pratique de l’industrie des crypto-monnaies très volatile, peu comprise et à peine réglementée. Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques décentralisées sécurisées par la technologie blockchain. Le bitcoin, l’ethereum et d’autres crypto-monnaies sont devenus presque aussi accessibles que les devises émises par le gouvernement ces dernières années, mais le gouvernement leur offre peu de protections aux consommateurs.

La Securities and Exchange Commission (SEC) – dirigée par Gary Gensler, qui a enseigné un cours sur la crypto-monnaie au MIT – essaie de faire valoir qu’elle peut et va réglementer tous les programmes d’investissement en crypto-monnaie qu’elle décide de relever de sa compétence. La relative nouveauté et l’expansion rapide de l’industrie de la crypto-monnaie l’ont placée dans une zone grise réglementaire. L’Internal Revenue Service (IRS) classe la crypto comme propriété. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) considère la crypto comme une marchandise. Et la SEC a déclaré que les actifs numériques « peuvent être des titres, selon les faits et les circonstances ». Un titre est un actif financier qui peut être négocié, comme les actions et les obligations, et qui est régi par plusieurs lois conçues pour prévenir la fraude et protéger les investisseurs.

La SEC semble avoir décidé qu’une offre à venir de Coinbase, le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis, répond à sa définition d’un titre. Et cela montre qu’il interviendra et le réglementera en conséquence – et, par extension, réglementera le reste de l’industrie de la crypto-finance de manière plus affirmée.

Les échanges de crypto-monnaie permettent aux gens d’acheter et de vendre de la crypto. Coinbase est l’un des plus grands au monde et est récemment devenu public. Il prévoyait de lancer un programme appelé Lend, qui permettrait aux investisseurs de laisser d’autres leur emprunter une forme de crypto appelée USDC, un « stablecoin » dont la valeur est liée à la valeur du dollar américain (un USDC est toujours censé être égal à et être échangé pour la valeur d’un dollar américain). En échange, les prêteurs recevraient 4% d’intérêt sur le prêt, un taux bien plus élevé que celui que les banques traditionnelles proposent actuellement sur leurs comptes d’épargne. Cela aurait pu rendre l’offre Coinbase Lend très attrayante pour les consommateurs qui n’auraient autrement pas risqué d’investir dans la crypto.

C’est là que la SEC est intervenue, selon Coinbase. La société a annoncé mercredi (ou mardi tard, si vous comptez un fil Twitter du PDG Brian Armstrong) que la SEC menaçait de poursuivre la société si elle lançait Lend, mais que l’agence ne dirait pas à Coinbase pourquoi elle considérait Lend comme un la sécurité, sauf qu’il le faisait «à travers le prisme d’affaires de la Cour suprême vieilles de plusieurs décennies». Ces cas, officieusement connus sous le nom de Howey et Reves, sont le prisme à travers lequel chaque sécurité potentielle est considérée, y compris les services de cryptographie. Coinbase a déclaré qu’il souhaitait des conseils formels de la SEC sur la façon dont il utilisait ces cas pour déterminer si le prêt était un titre, mais la SEC ne les fournirait pas.

La SEC n’a pas encore officiellement commenté, bien que certaines personnes pensent que ce tweet est considéré comme une réponse.

Les personnes derrière Coinbase peuvent être (ou du moins prétendre être) ignorantes, mais la SEC sait presque certainement ce qu’elle fait ici : affirmer son contrôle réglementaire sur le monde de la banque et de la finance crypto-monnaie. Et il le fait avec une pugnacité qui n’est pas typique de l’agence, selon d’anciens responsables anonymes de la SEC qui ont parlé à Bloomberg.

“L’annonce que la SEC enquête sur le programme de prêt de Coinbase est conforme à l’agression continue des régulateurs concernant la crypto”, a déclaré à Recode George Monaghan, analyste de la société d’intelligence de marché GlobalData.

Comme l’a récemment expliqué le New York Times, la crypto-monnaie s’installe dans le secteur bancaire, offrant des services généralement réservés aux banques traditionnelles, dont les services sont adossés à une monnaie émise par le gouvernement (le dollar, par exemple) et ont fonctionné dans le cadre des lois sur la protection des consommateurs et réglementations qui remontent à des décennies. Par exemple, certaines sociétés de cryptographie proposent désormais des comptes cryptographiques porteurs d’intérêts, des cartes de débit et des cartes de crédit avec des récompenses en crypto-monnaie.

La sénatrice Elizabeth Warren a appelé ces « banques fantômes », notant qu’elles ne sont pas assurées par le gouvernement fédéral et pourraient être plus exposées aux piratages et à la fraude que les banques traditionnelles. Elle a écrit à Gensler au sujet de ses préoccupations et, dans sa réponse du 5 août, le président de la SEC a convenu que «les investisseurs utilisant ces plateformes ne sont pas suffisamment protégés». Il a également déclaré qu’il y avait certaines activités que la SEC peut réglementer, et qu’il pensait que les législateurs devraient donner la priorité à la législation qui traitait du commerce et des prêts de crypto.

La SEC a déjà manifesté son intérêt pour la répression de la cryptographie. Il a lancé une initiative de réglementation de la cryptographie en 2018, qui est devenue un bureau autonome au sein de l’agence en décembre dernier. Et il a récemment accusé une autre plate-forme de prêt de crypto, BitConnect, de 2 milliards de dollars de fraude pour avoir exploité ce que le ministère de la Justice a appelé un « plan de Ponzi manuel ». Une autre société de cryptographie, BlockFi, qui propose des prêts et des comptes de dépôt à intérêt élevé garantis par une cryptographie et une carte de crédit avec un programme de récompenses cryptographiques, a fait l’objet d’enquêtes de plusieurs régulateurs de sécurité au niveau de l’État.

Mais Coinbase est plus grand et plus en vue que ces sociétés. Monaghan de GlobalData ne s’attendait pas à ce que les retombées soient importantes pour Coinbase lui-même, car le programme de prêt n’était pas encore actif. Mais l’intérêt de la SEC pour Coinbase est un signe pour chaque société de crypto-finance qu’il existe encore des règles à suivre et qu’elles devraient s’attendre à des conséquences si elles ne le font pas.

Ces règles pourraient être renforcées dans un proche avenir alors que l’administration Biden et les législateurs s’efforcent de combler les lacunes réglementaires dans lesquelles tombe la crypto-monnaie. Le budget proposé par Biden pour 2022 incluait des exigences en matière de rapports cryptographiques, l’IRS sévit et les réglementations cryptographiques sont même devenues un point de blocage temporaire dans l’adoption du projet de loi sur les infrastructures. À cela s’ajoute – ou peut-être l’exacerbe – la préoccupation quant à la manière dont la crypto-monnaie peut être utilisée pour faciliter les activités criminelles ; les attaques de ransomware exigent souvent un paiement en bitcoin en raison de la difficulté à retracer ces paiements.

Les réglementations crypto arrivent. La question est maintenant de savoir si le lent processus de création de règles et d’adoption de lois sera en mesure de suivre le monde en évolution rapide de la crypto-monnaie.

Nous avons une demande

Dans des moments comme celui-ci – alors que les gens luttent pour comprendre les variantes et les vaccins, et que les enfants retournent à l’école – de nombreux points de vente suppriment leurs murs de paiement. Le contenu de Vox est toujours gratuit, en partie grâce au soutien financier de nos lecteurs. Nous couvrons la pandémie de Covid-19 depuis plus d’un an et demi. Dès le début, notre objectif était d’apporter de la clarté au chaos. Donner aux gens les informations dont ils ont besoin pour rester en sécurité. Et on ne s’arrête pas.

Au cours des 30 prochains jours, nous visons à ajouter 2 500 contributions individuelles pour aider à garder notre couverture de la crise de Covid-19 gratuite pour tous ceux qui en ont besoin. Comme chacun de nous est en aussi bonne santé que son voisin le plus malade, il est essentiel que les gens puissent accéder gratuitement à des informations claires sur la pandémie. Nous aiderez-vous à atteindre notre objectif en contribuant à Vox avec aussi peu que 3 $ ?.