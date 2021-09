Coinbase lève 0,5 milliard de dollars dans une offre d’obligations privées pour le développement et les acquisitions

Coinbase

Coinbase Exchange va lever 1,5 milliard de dollars dans une offre d’obligations privées pour le développement et les acquisitions

AnTy13 septembre 2021

L’échange de crypto-monnaie Coinbase cherche à lever 1,5 milliard de dollars dans une première offre d’obligations, selon un communiqué publié lundi.

Ces billets qui seront vendus dans le cadre d’une offre privée seront dus en 2028 et 2031, a indiqué la société. Le taux d’intérêt et les autres conditions de l’offre ne sont pas encore définis, à déterminer par des négociations entre Coinbase et les acheteurs initiaux.

“Cette augmentation de capital représente une opportunité de renforcer notre bilan déjà solide avec des capitaux à faible coût”, a ajouté la société.

Coinbase prévoit d’utiliser ces fonds à des fins générales d’entreprise, y compris le développement de produits et les investissements ou acquisitions potentiels.

La bourse basée aux États-Unis est une société cotée au Nasdaq qui est devenue publique par cotation directe en avril. Les cours des actions COIN ont chuté de plus de 6% lundi et se négocient à 242,61 $ au moment de la rédaction, en baisse depuis le début du mois.

La bourse basée à San Francisco profite des sentiments porteurs du marché, les valorisations sur le marché privé continuant d’augmenter, de plus en plus d’institutions venant avec des tonnes de nouveaux capitaux avant la fin du cycle haussier et l’arrivée d’un hiver crypto.

Comme nous l’avons signalé, Coinbase a amassé 4,36 milliards de dollars en espèces pour se préparer à un “hiver crypto” afin qu’ils puissent “continuer à développer nos produits et services” même alors.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.