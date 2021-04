Coinbase NewsQuake génère des gains de Markets Pro alors qu’Enjin s’envole

Le soi-disant «effet Coinbase» a été analysé à plusieurs reprises par des sociétés de données comme The TIE et Messari, et le verdict reste clair: les traders Crypto qui se lancent sur de nouvelles listes Coinbase quelques secondes après leur annonce voient souvent des gains substantiels.

C’est pourquoi le rapport VORTECS ™ de cette semaine se concentre principalement sur quelques grandes victoires pour les abonnés de Cointelegraph Markets Pro via le service NewsQuake ™, qui fournit des informations sur l’évolution du marché directement sur un canal Discord dédié et via des alertes dans le navigateur à une vitesse vertigineuse.

NewsQuakes ™ provient d’un moteur d’agrégation en temps réel, rassemblé chaque minute à partir de plus d’un millier de sources primaires et analysé par un algorithme d’IA pour déterminer la signification historique de l’actualité. NewsQuakes ™ sont formés sur les annonces de jalonnement, les listes d’échange et les partenariats clés, et comme ils sont livrés sans intervention humaine, ils peuvent souvent être le moyen le plus rapide pour les acteurs du marché de se renseigner sur les événements majeurs dans l’espace crypto-monnaie.

Comme l’illustre le graphique, le prix d’Enjin (ENJ), l’un des jetons listés par Coinbase cette semaine, avait progressivement chuté après un rallye majeur en mars. Cependant, dès que la nouvelle de Coinbase a éclaté, le prix d’Enjin est passé d’un creux d’environ 2,13 $ à plus de 3,90 $ – les premières minutes de négociation représentant une partie substantielle de cette appréciation.

Le NewsQuake ™ a été livré aux abonnés de Markets Pro dans la minute suivant le tweet de Coinbase (cercle jaune). Et s’il est possible qu’un utilisateur de Twitter qui regardait réellement le fil de Coinbase au moment de l’annonce verrait les informations plus rapidement, il y en a peu assez pour le faire 24 heures par jour.

À d’autres occasions, NewsQuakes ™ est en fait diffusé avant que les utilisateurs de Twitter aient vent d’une annonce. Par exemple, le propre article de blog de Binance sur l’ouverture du trading pour Tokocrypto (TKO) est apparu à 2 h 06 CT le 7 avril. L’annonce a été publiée sur le canal Discord Cointelegraph Markets Pro dans la même minute, mais n’est apparue sur Twitter que 2 : 36h CT.

Cointelegraph Markets Pro propose également le score VORTECS ™, un score pondéré dérivé de manière algorithmique qui compare les conditions actuelles du marché à des marchés historiquement similaires.

Le score comprend un certain nombre de facteurs:

Le volume: Une mesure de la quantité d’actif échangée sur les bourses prises en charge.

Perspectives: Une mesure indiquant si les conditions actuelles du marché sont favorables ou non, par rapport à des conditions historiquement similaires.

Prix ​​réel: Un prix composite dérivé d’une moyenne des prix sur les bourses concernées.

Volume du Tweet: Une mesure du nombre absolu et relatif de tweets sur un actif au cours des dernières 24 heures.

Élévation: Une mesure de la mesure dans laquelle le prix d’un actif a augmenté ou diminué suite à des conditions de marché historiquement similaires à celles observées actuellement.

Confiance: La mesure dans laquelle les conditions actuelles sont similaires aux conditions historiques, avec une confiance plus élevée, y compris également la cohérence des mouvements de prix des actifs suivant ces conditions.

Sentiment: La positivité ou la négativité du bavardage sur Twitter entourant l’actif cryptographique, dérivée d’un algorithme propriétaire complexe développé par The TIE.

Les résultats du VORTECS ™ de cette semaine ont quelque peu sous-performé les moyennes historiques du score, ce qui confirme la théorie selon laquelle même lorsqu’ils sont optimisés pour une période de 24 heures suivant l’identification de ces marchés, les résultats à long terme sont plus représentatifs de l’analyse du score qu’un- fenêtres de la semaine.

Sur les 42 stratégies actuellement analysées par l’équipe Markets Pro, la stratégie la plus performante depuis sa création le 5 janvier reste une stratégie basée sur le temps, dans laquelle l’algorithme note le prix de tout actif cryptographique qui croise un score VORTECS ™ particulier et le vérifie à nouveau. après une période de temps donnée.

Markets Pro analyse également une variété de stratégies basées sur le score (Acheter à 85 / Sortie à 75 et ainsi de suite) qui ont également constamment surperformé le marché. Une description complète de la méthodologie de test est disponible.

Au 7 avril, la stratégie principale (Achat à 90 / Sortie à 168 heures) avait rapporté 1 927% depuis le 5 janvier, qui se compare favorablement à la détention de Bitcoin (76%) ou à un panier à pondération égale des 100 meilleurs altcoins (365%).

Stratégies basées sur le temps – ROI absolu

Stratégies basées sur les scores – ROI absolu

Stratégies basées sur le temps – ROI hebdomadaire

Stratégies basées sur les scores – ROI hebdomadaire

Cointelegraph Markets Pro est disponible exclusivement pour les abonnés sur une base mensuelle à 99 $ par mois, ou annuellement avec deux mois gratuits inclus. Il comporte une politique de remboursement de 14 jours, pour s’assurer qu’il répond aux besoins des abonnés en matière de crypto trading et de recherche d’investissement, et les membres peuvent annuler à tout moment.

