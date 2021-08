Coinbase obtient une note d’achat avec un prix cible de 0 alors que COIN suit Bitcoin et Ether

Avec la négativité initiale « évitée », le prix des actions COIN devrait se redresser à mesure qu’il évolue dans une « forte corrélation » avec le principal actif cryptographique. Au milieu de cela, le chef de l’entreprise du groupe des marchés de capitaux a quitté ses fonctions dans les quatre mois qui ont suivi son entrée en fonction.

L’analyste de DA Davidson, Christopher Brendler, a attribué à l’échange de crypto-monnaie Coinbase une note « Acheter » et un prix cible de 400 $.

Au moment de la rédaction, les actions COIN se négociaient à 280,58 $, en hausse de 24 % par rapport au début de la semaine dernière. Cependant, il est toujours en baisse d’environ 35% par rapport à son pic de 429,54 $, brièvement atteint lors de son premier jour sur le Nasdaq le 14 avril, marquant le sommet du prix Bitcoin à l’époque.

Coinbase publiera ses bénéfices cette semaine, et cela devrait lui donner un nouvel élan, maintenant que la négativité initiale s’est “évanouie”, selon le fondateur et président de Blue Line Capital, Bill Baruch, qui s’attend à ce que les utilisateurs vérifiés de la plate-forme dépassent 60 millions.

Alors que le cours de l’action COIN se détache d’un bon support de ligne de virage et après avoir rompu un coin de résistance, Baruch s’attend à ce que le prix remonte entre 290 $ et 300 $.

Corrélation avec Bitcoin & Ether

Coinbase continue essentiellement d’agir comme un jeu bêta sur le marché du Bitcoin et de la crypto-monnaie.

“C’est une approximation très approximative” basée sur le fait que, historiquement, une “forte corrélation” a été observée entre Bitcoin et certaines des mesures d’exploitation les plus importantes de Coinbase, telles que les utilisateurs de transactions mensuelles, a déclaré Mark Palmer de BTIG, qui a une cote d’achat sur Coinbase. et un objectif de prix de 500 $.

BTC, avec Ether et le vaste marché de la cryptographie, est en hausse depuis le 21 juillet. Au cours des deux dernières semaines, BTC a augmenté de 23%, Ether de 42% et la capitalisation boursière totale de la crypto a bondi de 26% au cours de cette période.

Cependant, contrairement à Coinbase, qui est lié au modèle de négociation des marchés traditionnels, la crypto se négocie 24h/24 et 7j/7.

Selon Jerry Braakman, CIO de First American Trust, qui gère 2 milliards de dollars, il est logique que Coinbase soit corrélé au prix de Bitcoin et d’Ethereum, car le modèle commercial de la plate-forme « tire parti de cette valeur pour générer des revenus ».

Cependant, la dépendance de Coinbase à l’égard de la principale crypto-monnaie en tant que source de revenus a diminué, a noté Palmer de BTIG. Bitcoin représentait environ 44% des revenus de transaction de la bourse l’année dernière, contre 60% en 2019. Il a déclaré:

“Ce que nous prévoyons pleinement, c’est que, alors que Coinbase continue de diversifier sa plate-forme en ajoutant des pièces supplémentaires, ce qu’il a fait à un rythme beaucoup plus rapide ces derniers temps, et construit sa plate-forme de courtage institutionnel de premier ordre, cette corrélation devrait s’estomper.”

Le chef des marchés de capitaux est parti

Au milieu de tout cela, Brett Redfearn a quitté Coinbase quatre mois seulement après avoir pris le poste de chef du groupe des marchés de capitaux de la plate-forme.

Redfearn, un ancien responsable de la SEC qui a rejoint l’échange plus tôt cette année, a démissionné de la société fin juillet après que Coinbase a décidé de déplacer ses priorités loin des titres d’actifs numériques, selon des personnes proches du dossier.

La semaine dernière encore, Brian Brooks a démissionné de son poste de PDG de la bourse concurrente Binance.US, l’entité américaine de la principale bourse de crypto-monnaie Binance Holdings, trois mois seulement après avoir pris ses fonctions en raison de “différences sur l’orientation stratégique”.

Avant de devenir le chef de l’OCC de mai 2020 à janvier 2021, où il a dirigé les efforts visant à clarifier la réglementation pour les pièces stables et la conservation des actifs numériques, Brooks était le directeur juridique de Coinbase.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.