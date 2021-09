Coinbase

Coinbase parle de conformité et se prépare à présenter un cadre réglementaire aux responsables

AnTy22 septembre 2021

Après avoir cédé à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et abandonné son projet de lancer un produit rémunéré appelé Coinbase Lend, la plus grande bourse de crypto-monnaie aux États-Unis est de retour sur Twitter pour parler de conformité.

Tard mardi, Coinbase a déclaré qu’au cours des prochains mois, il prévoyait de donner au public un aperçu “sous le capot” de ses programmes et technologies utilisés pour protéger les clients et les mauvais acteurs hors des plates-formes.

“Chez Coinbase, nous pensons la conformité un peu différemment.”

Il publiera également une série d’articles de recherche explorant certains des plus grands défis auxquels sont confrontées les équipes de conformité.

Dans son dernier rapport, Coinbase a constaté que bien qu’il y ait beaucoup de spéculations sur l’utilisation de la crypto dans les activités financées par le terrorisme, selon les analyses de la blockchain, elle représente moins de 0,05 % de toutes les activités illicites.

Le même jour, les rapports indiquent que Coinbase se prépare également à présenter un projet de cadre réglementaire aux responsables fédéraux.

La proposition devrait être déployée dans les prochains jours. Bien que les détails ne soient pas encore disponibles, il couvrira ce qui devrait et ne devrait pas être défini comme un titre aux États-Unis.

Plus tôt ce mois-ci, l’échange a révélé qu’il avait reçu un avis de puits pour le lancement de son produit « Lend ». À l’époque, selon la bourse, la SEC a cité les affaires Howey et Reves pour affirmer que le produit semble enfreindre les lois sur les valeurs mobilières.

AnTy

