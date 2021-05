Coinbase permet à ses plus d’un million d’utilisateurs de portefeuille d’utiliser DeFi – DEX, NFT, etc.

L’échange est prêt à permettre à ses utilisateurs de «s’engager dans le monde passionnant des dapps» tout en se préparant à «accélérer l’ajout d’actifs», en commençant par Dogecoin et en proposant une offre privée de 1,4 milliard de dollars de billets seniors convertibles pour faire des acquisitions.

Échange de crypto-monnaie Coinbase a annoncé une nouvelle extension Coinbase Wallet pour permettre à ses utilisateurs de se connecter à dapps et DeFi sur le bureau plus facilement et en toute sécurité.

Coinbase Wallet est non-dépositaire, ce qui signifie qu’il est contrôlé par l’utilisateur, et avec la nouvelle extension, ses clés privées sont cryptées à l’aide de l’enclave sécurisée ou du magasin de clés de l’appareil mobile.

«Nous voulons permettre à des millions de clients supplémentaires de s’engager dans le monde passionnant des dapps et de l’écosystème cryptographique plus vaste», a déclaré Sid Coelho-Prabhu, responsable du portefeuille Coinbase.

Avec ce dernier développement, Coinbase permet à ses plus de 150 millions d’utilisateurs d’accéder au monde de la finance décentralisée (DeFi) – en échangeant des milliers de cryptos sur des échanges décentralisés (DEX), en gagnant des intérêts et en collectant des NFT.

«Plus d’un million de clients Coinbase Wallet utilisent régulièrement des dapps comme Uniswap et Compound.»

Les utilisateurs peuvent également lier leur compte Coinbase au portefeuille et acheter et transférer des crypto-monnaies à utiliser dans DeFi sans même quitter le portefeuille.

Cette nouvelle extension de portefeuille fonctionne avec tous les Ethereum DApp, à savoir Uniswap, Compound, Rarible, Aave, Synthetic, Matcha, dYdX, Oasis, Instadapp, SushiSwap, Zora, ZapperFi et OpenSea.

Accélérer l’ajout d’actifs

Récemment, Coinbase avait annoncé ses résultats du premier trimestre 2021, qui dépassent les estimations de Wall Street et, comme nous l’avons signalé lors de l’appel aux résultats, la société CFO Alesia Haas a déclaré qu’elle travaillait à l’ajout de plus d’actifs cryptographiques à sa plate-forme pour capturer l’augmentation du volume des transactions.

Fait intéressant, le meme coin Dogecoin est l’une de ces crypto-monnaies dans laquelle les investisseurs de la société sont particulièrement investis. récemment.” DOGE -3,23% Dogecoin / USD DOGE 0,48 USD

– 0,02-3,23 $ Volume 5,5 b Changement – 0,02 $ Ouvert 0,48 $ En circulation 129,65 b Capitalisation boursière 62,19 b 8 min Coinbase permet à plus d’un million d’utilisateurs de portefeuille d’utiliser DeFi – DEX, NFT et plus 1 d «Don’t Give Me Power in Votre projet », déclare le co-fondateur d’Ethereum à propos de la gravure de jetons SHIB 1 jour Tout ce qui a déclenché le crash de Bitcoin, mais seulement 15% et est déjà sur le chemin du retour

“Nous prévoyons d’inscrire DOGE dans les six à huit prochaines semaines”, a-t-il déclaré lors de l’appel. «Et puis, plus largement, nous allons nous concentrer sur la façon dont nous pouvons accélérer l’ajout d’actifs à l’avenir.»

«Il y a de plus en plus d’actifs créés dans la crypto-économie», a déclaré Armstrong. «Je pense que ça va être quelque chose comme des applications dans l’App Store sur l’iPhone.»

Les gens ont apparemment mis des actions à voter pour des sujets lors de l’assemblée des actionnaires de Coinbase. Le deuxième sujet le plus voté, avec 88,8k actions, concernait la croissance des bénéfices et des revenus. Le premier sujet le plus voté concernait l’ajout de Dogecoin. 1,5 million d’actions y sont investies. – Shibetoshi Nakamoto (@ BillyM2k) 14 mai 2021

Pendant ce temps, le prix des actions COIN reste modéré et se négocie à moins de 250 dollars, sur une tendance à la baisse depuis sa cotation au milieu du mois dernier, lorsqu’il s’est échangé brièvement à 430 dollars le jour de ses débuts, en ligne avec le marché Bitcoin.

Au milieu de cela, Coinbase a annoncé son intention d’offrir à titre privé 1,25 milliard de dollars de billets de premier rang convertibles, avec 187,5 millions de dollars supplémentaires dus en 2026.

Pour être vendue à des acheteurs institutionnels qualifiés, «cette augmentation de capital représente une opportunité de renforcer le bilan déjà solide de Coinbase avec un capital à faible coût qui maintient la liberté d’exploitation et minimise la dilution pour les actionnaires de Coinbase», a-t-il déclaré.

La société a l’intention d’utiliser le produit net à des fins générales de l’entreprise, de conclure des transactions d’appel plafonnées supplémentaires et de faire des investissements et des acquisitions dans d’autres sociétés, produits ou technologies.

“Je viens de devenir public … en utilisant déjà les marchés de la dette … probablement intelligent pour prendre de l’argent si les marchés / revenus devraient baisser de manière significative … ou passer par un autre cycle d’hyper croissance”, a commenté Gabor Gurbacs, directeur de VanEck, à propos de la dernière décision de Coinbase.

ANTY

AnTy est impliqué à plein temps dans l’espace cryptographique depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.