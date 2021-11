Coinbase permet aux utilisateurs de partager des informations sur les avoirs cryptographiques avec des amis

Coinbase Global Inc. (COIN), le plus grand échange américain de crypto-monnaies, permettra aux utilisateurs de partager facilement des informations sur leurs avoirs et leur portefeuille de crypto-monnaies avec leur réseau privé ou social, a déclaré la société dans un article de blog vendredi.

Les utilisateurs peuvent partager le pourcentage d’allocation de leur portefeuille crypto (mais pas les soldes globaux) avec d’autres, ainsi que des pages d’actifs sur les cryptos qu’ils possèdent. chef de produit senior chez Coinbase, a déclaré dans le post. Coinbase a déclaré qu’il ajouterait de nouvelles façons pour les utilisateurs de partager des détails sur leurs transactions dans les semaines à venir. troisième quart.

