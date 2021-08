Coinbase permet des achats de crypto avec Apple Pay, des retraits instantanés de 100 000 $, Google Pay à suivre – Finance Bitcoin News Crypto new media

L’échange de crypto-monnaie coté au Nasdaq Coinbase a permis des achats de crypto avec Apple Pay et des retraits instantanés allant jusqu’à 100 000 $ par transaction. La société permettra également bientôt les achats de crypto avec Google Pay.

Achetez des crypto-monnaies sur Coinbase avec Apple Pay

L’échange de crypto Coinbase a annoncé jeudi que les utilisateurs peuvent désormais acheter des bitcoins et d’autres crypto-monnaies sur sa plate-forme avec Apple Pay. Prakash Hariramani, directeur principal du centre de paiement et financier de Coinbase, a expliqué :

Nous introduisons de nouvelles façons transparentes d’activer les achats de crypto avec des cartes de débit liées à Apple Pay et Google Pay, et des retraits instantanés jusqu’à 100 000 $ par transaction disponibles 24h/24 et 7j/7.

Coinbase a détaillé : « Si vous avez déjà une carte de débit Visa ou Mastercard liée à votre Apple Wallet, Apple Pay apparaîtra automatiquement comme mode de paiement lorsque vous achetez de la crypto avec Coinbase sur un appareil iOS compatible Apple Pay ou un navigateur Web Safari. “

L’annonce ajoute que les clients américains peuvent également acheter des crypto-monnaies avec un compte bancaire connecté via ACH ou virement bancaire, une carte de débit ou des fonds dans leur portefeuille Coinbase USD.

En juin, la société a annoncé que les utilisateurs sélectionnés pouvaient utiliser la carte Coinbase avec Apple Pay et Google Pay. En revanche, l’annonce de jeudi indique que les utilisateurs n’ont plus besoin d’une carte Coinbase pour utiliser Apple Pay.

Notant que la société étend sa présence mondiale, Coinbase a réitéré qu’elle “accepte désormais les achats de crypto via des cartes de débit et de crédit Visa et Mastercard liées dans plus de 20 pays, et d’autres sont en cours”. En outre, l’échange cryptographique mondial a révélé :

Plus tard cet automne, vous pourrez acheter de la crypto avec Google Pay, un moyen de paiement sûr, simple et sécurisé utilisé par plus de 150 millions de personnes dans 40 pays chaque mois.

