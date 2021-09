Coinbase permet le dépôt direct de chèques pour les clients aux États-Unis

in

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

La mesure vise à créer des mécanismes plus directs permettant aux clients de déposer des fonds sur leurs comptes Coinbase, sans avoir à dépendre des banques pour mener à bien le processus.

***

La bourse internationale basée aux États-Unis, Coinbase, a annoncé son intention de mettre en œuvre une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs américains de déposer des chèques directement sur la plate-forme, ce qui simplifie le processus et élimine le besoin des banques pour cette modalité.

Vérifier les dépôts via Coinbase

Cela a été indiqué par l’équipe Coinbase dans une nouvelle publication via son blog officiel, où elle a signalé que cette nouvelle fonction sera disponible dans les semaines à venir, et que les utilisateurs pourront effectuer des dépôts directs avec leurs chèques de paie, pouvant même décider Quel pourcentage veulent-ils allouer pour financer leurs comptes au sein de l’échange.

À cet égard, la publication se lit comme suit :

“Bientôt, le dépôt sera direct : les clients pourront déposer n’importe quel pourcentage de leurs chèques de paie sur leurs comptes Coinbase, soit en crypto-monnaies, soit en USD.”

Un détail important est que bien que les fonds des chèques soient exprimés en dollars américains, l’échange de ces fonds contre des crypto-monnaies sera totalement gratuit tant que cela est spécifié au moment du financement du compte. Ces actifs déposés peuvent également être gérés via les produits Coinbase, tels que les cartes de débit émises par l’entreprise.

“Avec la modalité de dépôt direct, les clients peuvent accéder plus facilement à nos services financiers… et être prêts à effectuer tout type d’échange ou d’achat.”

Des mécanismes plus directs

Ce nouveau produit présenté par Coinbase fait partie des plans de la bourse visant à introduire une plus grande variété de services pour les clients, avec lesquels elle cherche à faciliter les opérations commerciales et à ouvrir de nouvelles voies pour ceux qui souhaitent opérer avec des crypto-monnaies.

Dans le cas des dépôts de chèques, la mesure vise à ce que les utilisateurs ne dépendent pas des banques pour gérer les fonds sur leurs comptes. Gardez à l’esprit que l’échange a récemment mis en œuvre les paiements via Apple Pay, et parmi ses plans est d’activer cette possibilité avec Google Pay plus tard.

Dans le cas des chèques, les utilisateurs ont la possibilité de configurer diverses options via leur compte Coinbase. L’un d’eux est de permettre les dépôts manuels via les systèmes de paie d’une entreprise, et l’autre est la distribution automatique d’autres paiements.

Il convient de noter que parmi les plans de Coinbase, il existe également la possibilité que les entreprises puissent payer leurs travailleurs avec des crypto-monnaies.

Lecture recommandée

Source : Finbold, blog Coinbase

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash