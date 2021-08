Coinbase

Coinbase permet les achats de crypto avec des cartes de débit liées à Apple Pay et Google Pay

Coinbase a également déclaré qu’il s’agissait du premier échange crypto à offrir des retraits instantanés via des paiements en temps réel (RTP) qui permettront désormais à ses utilisateurs d’encaisser instantanément jusqu’à 100 000 $ par transaction.

L’échange de crypto-monnaie Coinbase permet des achats de crypto avec des cartes de débit liées à Apple et Google Pay et un retrait instantané de 100 000.

En plus d’utiliser les fonds d’un compte PayPal connecté ou d’un compte bancaire connecté via ACH ou virement bancaire, les utilisateurs de Coinbase pourront désormais acheter des cryptos avec une carte de débit Visa ou Mastercard liée à Apple Pay également.

Si un utilisateur possède déjà une carte de débit Visa ou Mastercard liée à son Apple Wallet, l’option Apple Pay apparaîtra automatiquement comme mode de paiement lors de l’achat de crypto avec Coinbase sur le navigateur Web Safari ou sur un appareil iOS compatible avec Apple Pay.

Coinbase permettra d’acheter de la crypto avec Google Pay plus tard cet automne.

L’échange permet également des retraits instantanés jusqu’à 100 000 $ par transaction disponibles 24h / 24 et 7j / 7.

Coinbase dit qu’il s’agit du premier échange crypto à offrir des retraits instantanés via des paiements en temps réel (RTP). Cela permettra aux clients américains avec des comptes bancaires liés d’encaisser instantanément 100 000 $ par transaction sans limite sur le nombre de fois qu’on peut encaisser par jour par rapport aux transferts de chambre de compensation automatisée (ACH) qui peuvent prendre jusqu’à 5 jours.

Pour bénéficier de ce service, l’institution financière de l’utilisateur doit être un participant au réseau RTP et son compte doit être activé pour recevoir des paiements RTP.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.