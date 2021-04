Coinbase pourrait voir une compression des frais à long terme, s’attend le PDG

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a abordé les frais de transaction de la plate-forme en tant que liste des actions de la société sur le Nasdaq aujourd’hui.

Dans une interview de CNBC Squawk Box mercredi, Armstrong a discuté des préoccupations du public liées aux retours massifs de Coinbase provenant des frais de transaction. Comme indiqué précédemment, près de 96% de l’ensemble des revenus de Coinbase en 2020 ont été générés à partir des frais de transaction facturés aux utilisateurs.

Interrogé sur l’impact potentiel d’une concurrence accrue sur les frais de transaction sur Coinbase, Armstrong a déclaré que la plate-forme pourrait voir une réduction des frais à long terme:

«Nous n’avons pas encore vu de compression de marge, et je ne m’attendrais pas à la voir à court et à moyen terme. À plus long terme, oui, je pense qu’il pourrait y avoir une compression des frais, comme dans toutes les autres classes d’actifs. »

Armstrong a déclaré qu’une grande partie des frais de transactions cryptographiques provient de frais de garde qui sont «déjà intégrés aux frais de transaction».

Le PDG a déclaré que Coinbase prévoyait de se concentrer progressivement sur d’autres sources de revenus avec des produits tels que sa carte de débit, le jalonnement, le programme éducatif Coinbase Earn, ainsi que les activités de garde pour les clients institutionnels.

«Nous avons commencé à investir dans des sources de revenus qui commencent à générer ces revenus verts […] Celles-ci fournissent des flux de revenus prévisibles plus stables et je suppose que dans cinq ou 10 ans, nous verrons que cela représentera peut-être même 50% ou plus de nos revenus », a déclaré Armstrong.

Comme indiqué précédemment par Cointelegraph, la plate-forme professionnelle de Coinbase, Coinbase Pro, a achevé une mise à jour majeure de la structure des frais en 2019, augmentant certains frais de fabricant jusqu’à 233%. Suite à la mise à jour, Coinbase a réalisé 1,1 milliard de dollars de revenus directs en 2020, une augmentation significative par rapport à 482 millions de dollars en 2019.