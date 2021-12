Coinbase

Coinbase prédit une croissance substantielle des nouvelles chaînes L1 et l’institutionnalisation de la DeFi régulée

AnTy31 décembre 2021

L’échange de crypto-monnaie Coinbase se concentre de plus en plus sur les concurrents d’Ethereum, l’institutionnalisation de la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT).

Cette semaine, Surojit Chatterjee, chef de produit chez Coinbase, a publié quelques prévisions pour 2022. Il a noté que même s’il s’attend à ce que l’évolutivité d’Eth s’améliore, avec la généralisation de la cryptographie, les changements d’évolutivité pour l’ETH devraient encore augmenter.

« Je suis optimiste quant aux améliorations de l’évolutivité d’Eth avec l’émergence d’Eth2 et de nombreux cumuls L2 », a déclaré Chatterjee. Il voit aussi l’émergence de nouvelles L1 aux côtés des concurrents actuels comme Solana et Avalanche. Ceci, à son tour, conduira à des améliorations de la vitesse et de la facilité d’utilisation des ponts trans-L1 et L1-L2.

19. Eth comme btc souffrira de la même loi des problèmes de grand nombre et alors que de bons investissements seront probablement plus difficiles à attirer des flux de capitaux plus risqués et plus abondants imo – CMS (@cmsholdings) 31 décembre 2021

La technologie Zero-knowledgeproof (ZKP) devrait également attirer davantage les utilisateurs et les investisseurs, a déclaré Coinbase. Cela a déjà été vu avec Polygon et Starknet. Avec cela, de nouveaux cas d’utilisation axés sur la confidentialité apparaîtront, attirant davantage l’attention sur la cryptographie, car KYC/AML pourrait être un véritable défi dans les réseaux axés sur la confidentialité.

Dans le monde de DeFi, Coinbase voit ces protocoles embrasser la réglementation, avoir des groupes d’utilisateurs KYC et une assurance distincts. La croissance de la DeFi réglementée fera en sorte que les institutions joueront un rôle beaucoup plus important dans ce secteur, qui sont attirées par des rendements basés sur les intérêts beaucoup plus élevés que les produits financiers traditionnels.

17. Sur DeFi en général, nous allons en tant que communauté baiser avec toutes les tokenomics et faire tourner le secteur, c’est clair comme le jour. – CMS (@cmsholdings) 31 décembre 2021

Quant aux NFT, Chatterjee les voit continuer à s’étendre et devenir la prochaine évolution de l’identité numérique des utilisateurs vers le métaverse. « Nous verrons les jetons de créateurs ou les jetons de fans prendre davantage une place de première classe », a-t-il ajouté.

Ces métavers créés par les utilisateurs deviendront l’avenir des réseaux sociaux et commenceront à menacer les versions centralisées des réseaux sociaux d’aujourd’hui, axées sur la publicité.

Outre les utilisateurs, les marques se lanceront également dans les NFT pour le marketing et la fidélisation. Déjà cette année, le géant de la technologie Facebook (maintenant Meta) s’est rebaptisé en tant qu’entreprise Web3, et Coinbase voit d’autres grandes entreprises Web2 rejoindre le Web3 et le métaverse, mais ce seront des réseaux centralisés et fermés.

7/ Crypto corrige cela. Si Web2 était le communisme conduit par des régimes dictatoriaux de régimes publicitaires, Web3 introduit le capitalisme sur Internet. Les NFT et les jetons fongibles en sont les premiers exemples – le premier permet l’accumulation de choses uniques, le second un bien public – Do Kwon 🌕 (@stablekwon) 30 décembre 2021

La dernière tendance des organisations autonomes décentralisées (DAO) deviendra également plus mature et plus courante, a déclaré Chatterjee. Mais à mesure que de plus en plus de personnes rejoindront les DAO, DAO 2.0 prendra sa place.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.