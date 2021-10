Coinbase prend la tête d’Horowitz et propose un nouveau régulateur de crypto-monnaie aux États-Unis.

Dans un document d’orientation publié hier, la bourse de crypto-monnaie américaine Coinbase a présenté une proposition sur la manière dont le gouvernement américain devrait réguler le marché. Il a averti que les États-Unis risquaient de prendre du retard par rapport aux autres pays s’ils ne réglementaient pas correctement. Cela survient un jour après que l’investisseur de Coinbase, Andreessen Horowitz, a fait une proposition similaire.

Légères différences entre les vues Coinbase et a16z

A16z, qui est le nom de la société de capital-risque d’Andreessen Horowitz, préconise la coopération entre les régulateurs, tandis que Coinbase se concentre davantage sur les actifs numériques. La bourse estime que les marchés des actifs numériques devraient être réglementés par une seule entité.

Le directeur des politiques de Coinbase, Faryar Shirzad, a déclaré dans une interview à CNBC :

Nous commençons là où beaucoup de gens commencent, c’est-à-dire en prenant la multiplicité existante de régulateurs et en essayant de déterminer quelle intervention chirurgicale minimale pourrait être effectuée pour que les choses fonctionnent. Et puis il y a eu un moment où, il y a peut-être trois ou quatre semaines, où nous nous sommes juste regardés [y] Nous avons dit qu’il faut plus d’efforts pour essayer d’adapter le système actuel qui est basé sur une ancienne structure de marché – plus d’efforts intellectuels, dirais-je, que de partir de zéro.

Shirzad a ajouté que Coinbase avait déjà rencontré des législateurs pour discuter des aspects de la proposition et que les commentaires avaient été positifs.

Coinbase a écrit dans la note de politique :

Si des mesures similaires ne sont pas prises (à l’approche unifiée des actifs numériques adoptée par le Royaume-Uni, l’Union européenne et Singapour), les États-Unis risquent de devenir un preneur de réglementation plutôt que le principal façonneur de services financiers modernes. , une position de la États Unis. États a longtemps occupé.

Coinbase propose quatre piliers de régulation

Les suggestions de Coinbase se répartissent en quatre catégories principales. Les deux premiers promeuvent une concurrence loyale et l’interopérabilité entre les produits et confient à une nouvelle autorité gouvernementale unique la responsabilité de réguler les marchés numériques. Cela s’ajoute à un organisme non gouvernemental d’autorégulation, semblable à ce qui existe sur les marchés conventionnels.

Le troisième pilier consiste à créer un nouveau cadre indépendant pour réglementer les actifs numériques. Il devrait être différent de la finance traditionnelle. Enfin, les détenteurs d’actifs numériques doivent être protégés contre les manipulations de marché et la fraude.

