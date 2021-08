Coinbase prévoit de dépenser plus de son argent en crypto après 500 millions de dollars d’achat ⋆ Crypto new media

Source : AdobeStock / photo_gonzo

Le géant de l’échange de crypto Coinbase a déclaré vouloir consacrer encore plus de ses bénéfices à l’achat de crypto-actifs – mais a admis que ses plans dépendront des perspectives de croissance du secteur.

La société et son PDG Brian Armstrong s’exprimaient après que Coinbase a dévoilé son intention de dépenser 500 millions de dollars de fonds de bilan sur des pièces de monnaie, y compris Ethereum (ETH), ainsi que des “actifs de preuve de participation” non spécifiés et des jetons de finance décentralisée (DeFi) ” en plus du bitcoin (BTC).”

Armstrong a fait son annonce sur Twitter, tandis que la société a également affirmé ses plans dans un article de blog – expliquant qu’elle investirait 10% de tous ses bénéfices trimestriels dans des achats de crypto.

Mais Armstrong a laissé entendre que cette décision pourrait éloigner encore plus l’entreprise de son modèle encore largement basé sur les espèces. Il a écrit:

«Je m’attends à ce que ce pourcentage continue d’augmenter au fil du temps à mesure que la crypto-économie mûrit. Espérons qu’au fil du temps, nous pourrons exploiter davantage notre entreprise en cryptographie – aujourd’hui, c’est toujours un mélange. “

Le PDG a affirmé que le conseil d’administration de Coinbase avait approuvé le mouvement après avoir accepté un “changement de notre politique d’investissement”.

La société a écrit qu’elle s’était “engagée à investir 500 millions de dollars de notre trésorerie et équivalents de trésorerie” dans les achats. Selon un dossier déposé auprès des régulateurs américains en février, la société a déjà effectué des achats substantiels de BTC et d’ETH, en plus de petites quantités de pièces stables et d’altcoins non spécifiés.

Selon les données de Bitcoin Treasuries, la société a déjà 4 487 BTC (environ 211,4 millions de dollars au moment de la rédaction) dans ses coffres.

Et dans un mouvement probablement conçu pour attirer davantage l’attention des gens de crypto à long terme, la société a cherché à assurer aux actionnaires et aux clients que l’achat n’était pas un simple coup de relations publiques.

Coinbase a expliqué :

“Nous sommes des investisseurs à long terme et ne procéderons à des cessions que dans certaines circonstances, comme la radiation d’un actif de notre plateforme.”

La firme a ajouté que ses achats seront “exécutés via notre guichet de gré à gré ou loin de notre échange pour éviter tout conflit d’intérêts avec nos clients”.

La nouvelle est peut-être arrivée un peu trop tard pour les marchés financiers de New York, mais tous les regards seront sans aucun doute rivés sur les cours des actions de la bourse une fois que la négociation de vendredi commencera. Cependant, Coinbase a connu une bonne fin de semaine, avec des prix de la cryptographie dynamiques poussant les cours des actions à plus de 248 USD – une hausse de près de 1,6%, selon les données du Nasdaq.

La société a également été renforcée par la nouvelle cette semaine que son Coinbase Japon filiale a officiellement ouvert ses portes aux entreprises, devenant ainsi la première bourse de cryptographie nord-américaine à ouvrir une plate-forme de négociation dans la région lucrative de l’Asie de l’Est.

