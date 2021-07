Coinbase prévoit de déployer un nouveau service : sa propre boutique d’applications crypto

Coinbase, le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis, a récemment publié un article de blog dans lequel il a annoncé qu’il travaillait à la création d’un nouveau magasin d’applications, et celui-ci est spécialement conçu pour les applications de crypto-monnaie. La société prévoit d’autoriser les développeurs tiers à publier leurs applications sur l’App Store, permettant un accès plus facile à l’économie crypto décentralisée, comme l’appelle l’échange.

Le premier magasin d’applications crypto au monde alimenté par Coinbase

L’industrie de la cryptographie a vu des milliers d’applications décentralisées (dApps) publiées au cours des six dernières années, depuis la création d’Ethereum, ce qui l’a rendu possible. Cependant, bien qu’il existe des dApps pour à peu près tout de nos jours, le problème est d’y accéder. Non pas parce que c’est particulièrement difficile, mais parce que ce n’est pas instinctif et intuitif.

Coinbase envisage donc maintenant de le faire, en créant essentiellement une version crypto des magasins d’applications populaires comme le Google Play Store ou l’Apple App Store. Ce faisant, vous créerez un endroit unique vers lequel les utilisateurs pourront accéder pour les nouvelles dApps, ainsi qu’accéder à une variété d’outils dans DeFi, DAO, les contrats intelligents, NFT, etc.

Le message Coinbase a été écrit par le PDG de la bourse lui-même, Brian Armstrong. Armstrong a choisi de l’intituler « Embrace Decentralization at Coinbase ». Dans ce document, le PDG de la bourse a noté qu’il s’agissait d’une approche universelle pour créer un magasin d’applications dans l’industrie de la technologie, notant que même Apple n’avait pas essayé de créer toutes les applications pour son iPhone et d’autres produits.

Au lieu de cela, la société a responsabilisé les développeurs tiers tout en offrant aux utilisateurs mobiles un moyen facile d’accéder à ces applications. Maintenant, Armstrong veut faire de même dans l’industrie de la cryptographie, notant qu’il existe d’importantes opportunités de croissance qui accompagnent cette approche.

Quelle est la prochaine étape pour Coinbase ?

Malheureusement, il n’a pas mentionné quand l’application pourrait être prête à être publiée, ni même si elle pourrait ou non arriver en 2021. Au lieu de cela, il a choisi de se concentrer sur l’importance d’ajouter encore plus d’actifs à Coinbase, ainsi que de mettre en œuvre le possibilité d’ajouter de nouvelles pièces plus rapidement. La bourse considère toujours que faire les choses d’une manière conforme à la réglementation est sa priorité absolue. Mais, cela dit, il a déclaré que l’échange souhaitait accélérer le processus, afin de mieux servir les clients des deux côtés.

Ce faisant, la société réduira la charge pesant sur les émetteurs d’actifs, créera un nouveau « foyer » pour les nouveaux actifs et progressera vers l’approbation de la plupart des actifs pour ses services. En outre, il a noté que Coinbase a le grand objectif de se développer davantage. Jusqu’à présent, il dessert déjà plus de 100 pays, mais Armstrong veut aller plus loin. Enfin, Coinbase souhaite également mieux adopter l’auto-conservation et les interfaces tierces, avec lesquelles l’App Store pourrait aider.

La poste Coinbase prévoit de déployer un nouveau service : son propre magasin d’applications crypto est apparu en premier sur Invezz.