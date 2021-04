Coinbase Pro annonce l’ajout de Tether (USDT) à sa plate-forme

L’échange de crypto-monnaie américain Coinbase Pro a annoncé l’ajout de Stablecoins Tether (USDT) à sa plateforme de trading. Cela signifie que le stablecoin le plus populaire au monde peut désormais être échangé sur la bourse Coinbase.

«À partir de maintenant, nous commencerons à accepter les transferts entrants de Tether (USDT) vers Coinbase Pro», a annoncé l’échange. La liste viendra juste une semaine après la publication de Coinbase sur le Nasdaq. Le stablecoin Tether lié au dollar fonctionne également sur d’autres réseaux blockchain, y compris Tron.

Coinbase a également déclaré que la prise en charge de l’USDT sera disponible dans la juridiction prise en charge par l’échange, à l’exception de l’État de New York. En outre, l’annonce a révélé que Coinbase ne prend en charge que l’ERC-20 USDT fonctionnant sur la blockchain Ethereum.

Tether approche d’une capitalisation boursière de 50 milliards de dollars

En tant que monnaie stable la plus précieuse et quatrième monnaie numérique la plus précieuse au monde, Tether approche une capitalisation boursière de près de 50 milliards de dollars.

La capitalisation boursière du token a atteint des sommets enviables depuis le début de l’année. Coinbase a également déclaré que le trading sur des paires USDT sera mis en œuvre en trois phases: post seulement, limite uniquement et phases de trading complètes.

Les paires USDT proposées incluent USDT-USDC, USDT-USD, USDT-GBP, USDT-EUR, ETH-USDT et BTC-USDT.

L’échange cryptographique basé aux États-Unis est l’un des plus grands échanges numériques au monde et le plus important aux États-Unis.

Coinbase étend la prise en charge d’autres jetons

Lors de ses débuts via une cotation directe sur le Nasdaq la semaine dernière, le jeton COIN de la bourse a augmenté de 30% en 24 heures, mais a été corrigé dans les jours suivants.

Au cours du premier trimestre de l’année, la bourse a signalé une augmentation impressionnante du volume des transactions, déclenchée par l’afflux de commerçants institutionnels et de détail sur le marché de la cryptographie. Au cours de la même période, le chiffre d’affaires de l’entreprise a atteint 1,8 milliard de dollars.

Coinbase a également récemment répertorié d’autres jetons sur son échange, notamment Cardano (ADA), Curve DAO Token (CRV), Origin Token (OGN), NKN (NKN), Enjin Coin (ENJ) et Storj (STORJ).