Coinbase Pro permet la prise en charge d’AVAX d’Avalanche. Début des opérations commerciales demain 30 septembre

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Les personnes intéressées peuvent désormais commencer à déposer AVAX sur leurs comptes Coinbase Pro. Elles feront bientôt une annonce pour informer l’incorporation via Coinbase et ses produits associés.

L’échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis, Coinbase, a annoncé que la crypto-monnaie native du réseau Avalanche (AVAX) débutera demain, le 30 septembre, pour les opérations commerciales via Coinbase Pro.

Avalanche AVAX disponible via Coinbase Pro

Cela a été annoncé par l’équipe Coinbase à travers une déclaration publiée sur son blog officiel, où il a indiqué que les dépôts sont déjà disponibles à partir d’aujourd’hui et que les opérations commerciales commenceront officiellement demain à partir de 9h00 (PT), ceci tant qu’il y aura les conditions de liquidité nécessaires pour garantir le service.

Comme Coinbase l’a exprimé à d’autres occasions, l’incorporation d’AVAX à la liste commerciale Coinbase Pro fait partie du plan d’expansion de l’entreprise et de son intérêt à offrir un support à un plus grand nombre de monnaies numériques, à condition qu’elles disposent des garanties et propriétés nécessaires. d’approuver de manière satisfaisante l’étude réalisée par l’entreprise dans chaque cas.

Les paires de trading qui seront disponibles à partir de demain pour la commercialisation de la monnaie numérique seront AVAX-USD, AVAX-USDT et AVAX-EUR, il appartient à l’équipe d’ajouter plus de livres de trading ou de supprimer l’un des éléments susmentionnés s’il y a ne sont pas un volume suffisant d’opérations commerciales.

De même, l’équipe responsable a également indiqué qu’AVAX n’est pas encore disponible pour les opérations commerciales via Coinbase en tant que tel, elle fera donc l’annonce correspondante en temps voulu pour informer les utilisateurs intéressés.

IMPORTANT!

Étant donné que le jeton AVAX peut fonctionner via différents canaux du réseau Avalanche, seuls ceux qui sont transférés via C-Chain seront admis, et non via d’autres canaux.

À cet égard, l’équipe Coinbase a écrit :

« Coinbase Pro ne prend en charge que les jetons C-Chain Avalanche (AVAX). Les adresses d’avalanche pour le réseau C commencent par « 0x ». L’envoi d’AVAX via la chaîne P ou la chaîne X ou l’envoi de tout autre actif au portefeuille Coinbase Pro entraînera la perte permanente desdits jetons. “

Evolution commerciale d’AVAX

Comme dans d’autres cas, l’annonce a été célébrée par des passionnés de monnaie numérique et des investisseurs, qui indiquent qu’il s’agit d’un grand pas en avant pour promouvoir l’adoption commerciale du jeton parmi les acteurs du marché.

Selon les données publiées dans notre section CryptoMarkets, au moment de la publication, le jeton AVAX se négocie à environ 63,64 USD par unité, maintenant des prix similaires à ceux observés hier à cette heure. Cependant, quelques instants après l’annonce officielle de Coinbase, le prix de la monnaie numérique est passé de 62,3 $ US à 68,8 $ US, entraînant une augmentation prononcée sur une période de temps assez courte.

Au-delà de cette fluctuation, le token AVAX a capitalisé ces derniers jours des gains remarquables, augmentant de plus de 20 USD en seulement un mois d’exploitation. Il est à noter que l’équipe d’AVA Labs a également fait des annonces importantes ces semaines, parmi lesquelles l’optimisation des ponts avec d’autres réseaux, ainsi que des tours de financement pour lever beaucoup plus de capitaux pour de futurs projets.

Source : Blog Coinbase, Cryptobriefing

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash