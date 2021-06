Coinbase Pro répertorie Dogecoin après l’ascension fulgurante de la pièce cette année

Coinbase Exchange s’est finalement familiarisé avec Dogecoin (DOGE), la monnaie numérique à thème amusant en l’inscrivant dans Coinbase Pro. La société a annoncé cette nouvelle le 1er juin, notant qu’elle avait commencé à accepter les dépôts DOGE immédiatement après l’inscription. Comme les autres pièces, la crypto-monnaie inspirée du Shiba Inu devra attendre que les conditions de liquidité soient remplies.

Selon l’annonce, les échanges devraient commencer demain à 16h00 UTC, à condition qu’il y ait une offre suffisante de DOGE sur la plateforme. DOGE aura quatre paires de trading. Ce sont DOGE/USD, DOGE/BTC, DOGE/EUR et DOGE/USDT. Cependant, ces paires doivent passer par les étapes de trading post-only, limit-only et complète de l’échange avant d’être disponibles.

Si un carnet d’ordres ne répond pas au test de la bourse pour un marché sain et organisé, Coinbase a déclaré qu’il devrait soit le maintenir sur une scène plus longue, soit le suspendre complètement. Pour tenir les clients au courant, Coinbase a déclaré qu’il publierait des mises à jour sur le compte Twitter de Coinbase Pro au fur et à mesure que les carnets de commandes passent par différentes phases.

Étant donné que cette liste est strictement destinée aux commerçants professionnels, DOGE ne sera pas disponible sur Coinbase.com ou les applications grand public de la bourse. Cependant, Coinbase a noté qu’il ferait une annonce distincte s’il décidait d’autoriser tous les clients à échanger DOGE.

DOGE affiche des bénéfices à deux chiffres après sa cotation

Comme d’habitude après que Coinbase répertorie une crypto-monnaie, la pièce gagne en raison de l’obtention du soutien de l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde. DOGE n’a pas fait exception, car la pièce a affiché des gains à deux chiffres malgré la tendance à la baisse persistante du marché des crypto-monnaies.

Au moment d’écrire ces lignes, DOGE/USD est en hausse de 18,19% au cours des dernières 24 heures pour changer de mains à 0,3939 $ (0,2786 £). À titre de comparaison, Bitcoin (BTC), la principale crypto par capitalisation, n’a réussi à augmenter que de 1,12% sur la même période pour s’échanger à 37 192,58 $ (26 310,96 £). L’éther (ETH), la deuxième plus grande crypto-monnaie, a également légèrement progressé pour s’échanger à 2 685,18 $ (1 899,09 £).

Cette nouvelle intervient après que le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a précédemment annoncé que Coinbase inscrirait DOGE. À l’époque, il avait déclaré que l’échange cherchait à accélérer l’adoption de davantage d’actifs numériques tout en étant en passe de devenir l’App Store pour les crypto-monnaies.

