Coinbase Pro répertorie Shiba Inu (SHIB) et Chiliz (CHZ) faisant monter les prix en flèche

L’effet Coinbase a de nouveau frappé après que Coinbase Pro a décidé de répertorier deux nouveaux jetons, à en juger par l’annonce récente de la plate-forme. Les deux tokens en question sont Shiba Inu (SHIB/USD) et Chiliz (CHZ/USD), qui ont tous deux vu leur prix monter en flèche après l’annonce.

Shiba Inu, un autre jeton mème inspiré du succès de Dogecoin, a vu son prix augmenter de 33% au cours des dernières 24 heures. Le prix du jeton est passé de 0,0000007002 $ à 0,000009331 $ en une seule heure après l’annonce.

Chiliz, quant à lui, a progressé de 26% sur la même période, passant de 0,2773 à 0,3495 dollar. Beaucoup peuvent reconnaître ce jeton comme la devise derrière Socios.com, une plate-forme de jetons de fans qui permet aux utilisateurs d’acheter des jetons de marque associés aux meilleures équipes sportives, clubs, organisations, etc.

Il est à noter que Coinbase Pro a également mentionné un autre jeton aligné pour trader sur sa plateforme, appelé Keep Network (KEEP/USD). Comme les deux autres, KEEP a également connu une hausse soudaine et rapide de 26%, voyant son prix bondir de 0,49 $ à 0,62 $. Cependant, contrairement aux autres, KEEP a déjà commencé à voir une correction qui l’a ramené à 0,56 $ au moment de la rédaction.

Pour l’instant, SHIB a assez bien réussi à maintenir sa note élevée, devenant même l’un des 100 meilleurs résultats mercredi.

La cotation sur Coinbase ou Coinbase Pro a eu un effet similaire sur de nombreuses crypto-monnaies au fil des ans, conduisant à ce que l’on appelle l’effet Coinbase, un phénomène dans lequel les prix des pièces concernées monteraient en flèche simplement parce que Coinbase y a prêté attention et les a ajoutées à sa liste. .

Étant donné que Coinbase est le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis, entièrement réglementé et sous licence, et qu’il a toujours été très pointilleux sur les jetons qu’il répertorie, tout nouvel ajout est censé avoir un potentiel énorme, attirant un grand nombre d’investisseurs et de commerçants aux jetons. .

