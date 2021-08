Coinbase propose désormais des retraits d’espèces instantanés jusqu’à 100 000 $

Investir dans le bitcoin et d’autres crypto-monnaies n’est pas pour les faibles de cœur. Les pièces numériques restent très volatiles et sujettes à de fortes fluctuations de prix sans avertissement. Bitcoin a connu une hausse fulgurante à près de 65 000 $ par pièce en avril, mais a ensuite chuté de plus de 50 %, entraînant l’ensemble du marché avec lui. Certaines personnes ont réalisé d’énormes profits en cours de route. D’autres ont fini par acheter au sommet, espérant que le prix grimperait encore plus haut. Quel que soit le camp dans lequel vous appartenez, vous devez connaître quelques nouvelles fonctionnalités de Coinbase qui devraient vous aider lors des futurs dépôts et retraits d’argent. Le plus intéressant est la possibilité d’encaisser jusqu’à 100 000 $ instantanément.

Meilleure offre du jour Fire TV Stick 4K vient de bénéficier d’une rare réduction de 20 % – ne manquez pas cette occasion ! Prix : 50 $, maintenant 39,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Assistance Apple Pay et Google Pay

Coinbase a annoncé dans un article de blog qu’il prendrait en charge des méthodes de dépôt et de retrait en espèces supplémentaires sur des marchés spécifiques. L’échange de crypto-monnaie permettra désormais aux clients de déposer du fiat via Apple Pay et Google Pay. Cela permettra aux utilisateurs d’iPhone et d’Android d’échanger encore plus facilement des bitcoins depuis leurs smartphones.

Les utilisateurs qui ont des cartes de débit Visa et Mastercard liées à leurs portefeuilles Apple Pay ou Google Pay pourront les utiliser dans l’application. Apple Pay apparaîtra automatiquement comme mode de paiement dans Coinbase. Apple Pay fonctionnera sur les appareils iOS et dans le navigateur Safari.

Google Pay devrait fonctionner de la même manière. Mais il n’est pas disponible tout de suite. Coinbase ajoutera la prise en charge des transactions en espèces Google Pay plus tard cet automne pour les utilisateurs d’Android qui échangent des bitcoins et d’autres cryptos sur Coinbase. Coinbase vous permet déjà de payer des cryptos via PayPal, ainsi que des cartes de débit ou des virements bancaires directs.

Comment utiliser les nouveaux retraits d’espèces instantanés Coinbase

Démo de retrait d’espèces instantané sur Coinbase. Source de l’image : Coinbase

Plus excitante, cependant, est la nouvelle fonctionnalité de retrait de Coinbase. Coinbase permettra aux utilisateurs d’encaisser jusqu’à 100 000 $ instantanément. La transaction passe par le réseau de paiements en temps réel (RTP). Cela permet aux clients ayant des comptes bancaires liés de retirer jusqu’à 100 000 $ par transaction.

La transaction n’est pas tout à fait instantanée, car elle prend quelques minutes à traiter. Mais il bat certainement les autres méthodes de retrait sur Coinbase qui nécessitent quelques jours d’attente. Coinbase a également expliqué que les clients pouvaient encaisser autant de fois par jour qu’ils le souhaitaient.

Pour tout configurer, vous devez avoir un compte courant lié au compte Coinbase. Une fois cela fait, la fonction de retrait d’argent instantané devrait fonctionner. Le seul problème qui pourrait survenir concerne votre institution financière. Ils doivent être un participant au réseau RTP. Votre compte bancaire doit également prendre en charge la réception de paiements RTP. C’est une bonne idée de vérifier auprès de la banque avant de procéder à des retraits instantanés d’espèces Coinbase.

Cette page d’aide explique tout sur les retraits instantanés de Coinbase, y compris les frais pour les différents marchés.

Meilleure offre du jour Plus de 88 000 acheteurs Amazon adorent ces draps luxueux qui vous gardent au frais la nuit ! Prix : 57 $, maintenant 34,95 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission