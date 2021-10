Coinbase propose une nouvelle agence pour réglementer l’industrie de la crypto-monnaie

Coinbase, la principale bourse aux États-Unis, souhaite faire passer la relation avec le gouvernement américain au niveau supérieur, en publiant une proposition assez complète sur la façon dont, selon elle, les marchés et l’industrie des crypto-monnaies devraient être réglementés dans le pays.

Dans une présentation intitulée « Proposition de politique relative aux actifs numériques », la société explique que l’écosystème s’est tellement développé qu’il est aujourd’hui impératif d’améliorer le cadre réglementaire, en l’adaptant aux besoins de la société moderne.

Pour Coinbase, l’écosystème crypto a tellement divergé du monde de la finance moderne qu’il n’est pas possible d’appliquer des analogies juridiques. Il est nécessaire de créer un nouvel organisme de réglementation axé exclusivement sur le contrôle de l’écosystème crypto.

Forcer l’éventail complet des actifs numériques dans des catégories de supervision codifiées avant l’utilisation des ordinateurs risque d’étouffer le développement de cette technologie transformationnelle, poussant ainsi au large le centre de gravité innovant qui se trouve actuellement aux États-Unis.

Il est temps d’adopter une approche claire et globale de la réglementation des actifs numériques et d’une réglementation adaptée à ses objectifs… Cela nécessite l’établissement de nouvelles lois et structures de surveillance pour le commerce et la divulgation d’actifs numériques.

Que propose Coinbase ?

Pour Coinbase, l’industrie américaine de la crypto-monnaie n’a pas besoin d’une loi mais d’un nouveau système juridique plus complexe.

La proposition de Coinbase se compose de 4 « piliers réglementaires ».

Réglementer les actifs numériques dans un cadre distinct.

Au lieu d’adapter les lois traditionnelles à une industrie aussi jeune que les crypto-monnaies et les produits décentralisés, le gouvernement américain devrait travailler sur un cadre juridique spécifique pour les crypto-monnaies et les actifs numériques qui les sépare des règles qui existent déjà et s’appliquent aux marchés traditionnels.

Désigner un organisme de réglementation pour les marchés des actifs numériques

Semblable au point précédent, Coinbase explique qu’au lieu d’essayer de réaliser une synergie entre diverses institutions (par exemple, SEC, CFTC, IRS, etc.), le gouvernement devrait créer un organisme d’autorégulation (SRO) dédié chargé de réglementer le industrie de la crypto-monnaie.

Protéger et responsabiliser les détenteurs d’actifs numériques

Coinbase affirme qu’en plus de réglementer la cryptographie, le gouvernement devrait créer des mécanismes pour augmenter la sécurité et la confiance des utilisateurs de produits décentralisés. Les propositions nomment la protection contre les manipulations de marché, favorisent une plus grande efficacité des marchés et augmentent leur transparence.

Promouvoir l’interopérabilité et la concurrence loyale

Pour Coinbase, les places de marché d’actifs numériques ou MDA devraient être interopérables avec d’autres protocoles et plates-formes pour promouvoir une croissance durable de l’écosystème crypto dans son ensemble.

Coinbase a le mérite de parler de crypto avec les régulateurs américains

Coinbase a une longue histoire avec le gouvernement américain. C’est l’une des plus anciennes bourses réglementées des États-Unis, fondée en 2012 dans la foulée du succès de Kraken.

Cependant, Coinbase a l’honneur d’être la première bourse nord-américaine à devenir publique, un exploit qui n’a encore été reproduit par aucune autre société.

De plus, Coinbase a été un ardent défenseur du fait que les échanges devraient entretenir des relations cordiales avec les régulateurs et maintenir des contrats juteux avec les forces de l’ordre, leur offrant des outils pour suivre les transactions cryptographiques et à d’autres fins confidentielles.

Mais malgré son mérite, il est difficile de penser que l’administration Biden pourrait prendre au sérieux la proposition de Coinbase. Le processus bureaucratique de création d’une nouvelle agence est trop long et coûteux, et une telle décision donnerait probablement lieu à des échecs politiques tout au long du processus, les agences essayant de protéger leurs pouvoirs – et leurs allocations budgétaires.

La source