Coinbase publie un rapport sur 49 investissements record | Invezz

Coinbase Ventures (ou « Ventures ») est devenu l’un des investisseurs en capital-risque les plus actifs dans le domaine de la cryptographie, avec en moyenne un nouvel accord tous les deux jours au troisième trimestre 2021. La taille actuelle de son portefeuille est de plus de 200 entreprises et projets, a appris Invezz. un article de blog Coinbase.

Coinbase a réalisé 49 investissements ce trimestre contre 28 au deuxième trimestre et 24 au premier trimestre. Cette année, 90 % du capital investi a été déployé. Cela reflète le rythme rapide de Coinbase Ventures au cours de sa quatrième année d’activité.

Types d’investissements

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Les investissements de Coinbase Ventures couvrent les accords de démarrage et les tours de financement de plusieurs millions de dollars. Vos investissements sont dans les catégories suivantes : DeFi, CeFi, protocoles + infrastructure web3, NFT, outils et plateformes de développement, et divers.

Au cours de son trimestre le plus chargé à ce jour, il y a eu un développement dynamique de la finance centralisée (CeFi) aux États-Unis, des outils Web3, des couches 1 / 2 et des protocoles inter-chaînes.

Les entreprises Web2 étendent leurs stratégies de cryptographie

Stripe, Square, Tik Tok, Twitter et d’autres sociétés Web 2.0 ont étendu leurs stratégies de cryptographie ce trimestre. Twitter a révélé les futures intégrations Bitcoin (BTC / USD) Lightning et NFT et Square a annoncé une plate-forme basée sur Bitcoin pour les services financiers. Tik Tok et ImmutableX ont annoncé un partenariat pour lancer une collection NFT dirigée par des créateurs.

Coinbase permet l’intégration crypto sur les plateformes traditionnelles

Les banques, les fintechs et les courtiers ont pu continuer à intégrer des crypto-monnaies dans leurs offres de produits grâce à des services comme Coinbase Prime et Coinbase Cloud.

Après des années de travail sur des solutions pour atténuer les goulots d’étranglement dans Ethereum, un certain nombre d’écosystèmes de couche 1 et de couche 2 ont finalement décollé, offrant une évolutivité indispensable. À l’heure actuelle, l’essentiel de la traction réside dans les solutions qui tirent parti de la compatibilité EVM. Cela permet aux utilisateurs et aux développeurs de migrer vers de nouveaux environnements à des coûts relativement bas.

NFT 2.0 et les jeux cryptographiques décollent

Le troisième trimestre a vu de grands progrès dans le développement d’outils auteurs NFT. Ceux-ci créent de nouvelles fonctionnalités sociales tout en élargissant la portée des cas d’utilisation NFT.

Expérience utilisateur Web3 améliorée

Des exemples en sont la norme d’autorisation ouverte de Spruce, qui permettra aux utilisateurs de partager en toute sécurité des fichiers privés, des données numériques et des médias confidentiels via des applications Web3. XMTP est à la pointe d’une norme de messagerie d’adresse Web3, et Snapshot facilite et simplifie l’accès aux forums et aux décisions du gouvernement via Dapps.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent