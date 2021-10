Coinbase publie une proposition de réglementation sur la cryptographie poussant 4 recommandations de base – Réglementation Bitcoin News

L’échange de crypto-monnaie Coinbase a publié sa proposition de réglementation de la cryptographie après « plus de 75 réunions avec des parties prenantes du gouvernement, de l’industrie et du milieu universitaire », a révélé le PDG Brian Armstrong. Dans sa proposition de politique sur les actifs numériques, la société recommande «quatre piliers fondamentaux pour éclairer la future réglementation américaine».

Proposition de Coinbase pour la réglementation de la cryptographie

La bourse de crypto-monnaie cotée au Nasdaq, Coinbase, a publié jeudi sa proposition de politique sur les actifs numériques (DAPP).

Liens sponsorisés

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a tweeté: «Aujourd’hui, nous lançons notre proposition de politique sur les actifs numériques (DAPP) qui, nous l’espérons, aidera à tracer la voie d’une réglementation claire de la crypto-monnaie et du Web 3.0 aux États-Unis. reste un leader financier. Il a en outre partagé:

Il ne s’agit pas de Coinbase – nous avons organisé plus de 75 réunions avec des parties prenantes du gouvernement, de l’industrie et du milieu universitaire pour aider à façonner cette proposition, et nous pensons qu’elle représente un point de vue consensuel. C’est inclusif et démocratique par conception.

Coinbase a récemment fait l’expérience du manque de clarté réglementaire lorsqu’il a tenté de lancer un programme de prêt. La société a rencontré la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour discuter du produit. Cependant, la SEC a déclaré qu’il s’agissait d’une sécurité et a menacé de poursuivre la société si elle allait de l’avant avec le programme. Coinbase a par la suite abandonné son projet de lancer le produit Lend et a dévoilé son projet de créer une proposition de réglementation de la cryptographie.

Le directeur des politiques de l’entreprise, Faryar Shirzad, a expliqué jeudi que l’objectif de la proposition de Coinbase est de « s’engager dans la conversation publique sur l’avenir de notre système financier ». La société estime que la conversation devrait se concentrer sur « l’évolution d’Internet basée sur la blockchain et décentralisée » et « l’émergence d’une classe d’actifs distinctive qui est numériquement native et permet des cas d’utilisation économiques uniques ».

Shirzad continua :

Nous recommandons quatre piliers de base pour éclairer la future réglementation américaine.

Premièrement, « nous avons besoin d’un nouveau cadre numériquement natif pour la façon dont nous réglementons les actifs numériques – un cadre qui n’entrave pas l’innovation, l’inclusion et l’autonomisation financière pour tous les secteurs de la société », a-t-il déclaré.

Deuxièmement, le directeur des politiques de Coinbase a détaillé :

Les services de cryptographie de bout en bout doivent relever d’un seul régulateur. Son autorité inclurait un nouveau processus d’enregistrement établi pour les places de marché pour les actifs numériques (MDA).

En outre, Coinbase a suggéré d’inspirer la confiance des consommateurs « en offrant une protection solide aux clients ». Shirzad a noté : « Cela peut être réalisé grâce à des processus de transparence améliorés, y compris des divulgations personnalisées pour informer les acheteurs d’actifs numériques. »

Le quatrième point est de « promouvoir l’interopérabilité et une concurrence loyale ». Coinbase estime que «pour réaliser le plein potentiel des actifs numériques, les MDA doivent être interopérables avec les produits et services de la crypto-économie.» Shirzad a ajouté que « Cela peut renforcer et protéger un écosystème de consommateurs et de développeurs florissant. »

Coinbase a déclaré que toute personne souhaitant commenter sa proposition de réglementation de la cryptographie peut le faire sur Github.

Que pensez-vous de la proposition de réglementation cryptographique de Coinbase ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Tags dans cette histoire

Brian Armstrong, Coinbase, réglementation crypto coinbase, réglementation crypto-monnaie coinbase, coinbase sec, échange crypto, politique crypto, proposition crypto, recommandations crypto, recommandations politiques, cadre réglementaire, US SEC, Web 3.0

Crédits image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Clause de non-responsabilité: Cet article est à titre informatif seulement. Il ne s’agit pas d’une offre directe ou d’une sollicitation d’offre d’achat ou de vente, ni d’une recommandation ou d’une approbation de produits, services ou entreprises. Bitcoin.com ne fournit pas de conseils d’investissement, fiscaux, juridiques ou comptables. Ni la société ni l’auteur ne sont responsables, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte causé ou prétendument causé par ou en relation avec l’utilisation ou la confiance accordée à tout contenu, bien ou service mentionné dans cet article.