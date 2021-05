Coinbase

Coinbase reçoit 2313 autres demandes de données client de la part des gouvernements au cours du second semestre 2020

Tout comme le premier semestre 2020, 90% de ces demandes provenaient des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Allemagne. Aux États-Unis, plus de la moitié des demandes provenaient du FBI et de la sécurité intérieure.

Coinbase a publié son deuxième rapport de transparence pour partager comment il gère les demandes gouvernementales légitimes pour certaines données clients.

Le rapport est venu le même jour, le DOJ a annoncé que l’IRS est maintenant autorisé à signifier une convocation de John Doe sur l’échange cryptographique Kraken pour obtenir des informations sur les contribuables américains qui ont effectué au moins 20000 $ de transactions d’une valeur.

Coinbase a reçu un total de 4227 demandes en 2020, dont 54% (2313) ont été effectuées entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, a rapporté la société basée à San Francisco.

Tout comme le premier semestre 2020, 90% de ces demandes provenaient des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Allemagne.

De même, le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le Homeland Security Investigations (HSI) représentent la majorité des demandes d’information des forces de l’ordre américaines à environ 50,9%.

Au cours du second semestre 2020, 51% du total des demandes provenaient d’agences américaines, en baisse de 7% par rapport au premier semestre. Au cours de cette période, il y a eu une augmentation de 20% des demandes de la France. Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, a déclaré:

«Bien que ces rapports soient courants dans la technologie, ils restent rares dans les services financiers. Nous aimerions voir ce changement et mettre au défi les plus grandes institutions financières du pays de s’engager à publier régulièrement des rapports similaires. »

