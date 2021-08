Coinbase recueille 4 milliards de dollars avant un éventuel resserrement de la réglementation Crypto new media

in

Coinbase Global Inc. se prépare vigoureusement à faire face à l’examen réglementaire de la SEC principale de Gary Gensler. La société cotée en bourse a révélé mercredi qu’elle avait réussi à amasser 4 milliards de dollars de réserves de liquidités dans le cadre d’un effort visant à maintenir le bon fonctionnement et à rationaliser ses services pour les consommateurs du monde entier.

Une récente augmentation des transactions et des investisseurs de détail a augmenté les bénéfices de Coinbase. La société a généré un chiffre d’affaires de 2,23 milliards de dollars au deuxième trimestre, indiquant une augmentation de près de 1098 % en glissement annuel par rapport aux bénéfices du premier trimestre. Les utilisateurs de transactions mensuelles de détail ont augmenté de 44% pour atteindre 8,8 millions au cours de la même période.

Approche Coinbase de l’examen réglementaire

Au milieu des efforts croissants des autorités pour réglementer l’espace cryptographique, de nombreux échanges et sociétés de fournisseurs de services cryptographiques sont devenus la proie de la SEC et d’autres organismes de réglementation. Mais, Coinbase semble avoir surmonté l’essentiel des contrôles lancés par le régulateur du marché.

Selon les rapports, Coinbase a tiré des bénéfices d’une valeur de près de 4 milliards de dollars de frénésie de trading qui seraient déployés pour la croissance de l’entreprise et agiraient comme mesure préparatoire contre les régimes réglementaires stricts, les cyberattaques ou les baisses potentielles des échanges. A quoi Alesia Haas, la directrice financière de Coinbase a déclaré :

« Nous devons nous assurer que nous maintenons des réserves de trésorerie suffisantes et supplémentaires pour un travail préparatoire et une croissance en douceur de nos produits et services. »

Récemment, Gensler a déclaré qu’il régulerait le mieux possible le marché de la cryptographie. Selon Haas, Coinbase accorde une attention particulière à la déclaration de Gensler, et la société pense que “la réglementation est un facteur de réalisation, pas un fardeau”.

Coinbase devra faire face à de nouvelles exigences de déclaration de revenus dans le cadre du projet de loi sur les infrastructures. Le projet de loi oblige les échanges cryptographiques à enregistrer les bénéfices des transactions des clients auprès de l’Internal Revenue Service. Haas a proclamé que Coinbase dispose de nombreux systèmes pour se conformer à cette mesure et ne s’attend pas à ce que les coûts de conformité soient importants.

Jusqu’à présent, Coinbase semble adopter une position ferme face à l’examen réglementaire. De plus, le fait de disposer de réserves de liquidités permettra à l’entreprise de profiter de nouvelles opportunités d’investissement tout en se préparant aux risques futurs.

En plus de cela, les bénéfices de Coinbase Q2 ont dépassé toutes les attentes et se sont imposés comme le trimestre le plus solide pour le géant du marché.

Avertissement

