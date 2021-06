Coinbase

Coinbase réduit les frais sur les paires Stablecoin alors que leur marché se multiplie par 10 en 6 mois

Le propre stablecoin USDC de Coinbase est celui qui connaît la croissance la plus rapide et capture 21,4% de la part de marché des stablecoins. Selon le créateur d’Uniswap, « le trading hyper-efficace de pièces stables sur Uniswap v3 » a permis à Coinbase Pro de réduire les frais.

L’échange de crypto-monnaie basé à San Francisco, Coinbase, a annoncé des prix mis à jour pour ses paires de pièces stables.

La mise à jour concerne neuf « paires de sable », à savoir. DAI-USDC, DAI-USD, USDC-EUR, USDC-GBP, USDT-EUR, USDT-GBP, USDT-USDC, USDT-USD et WBTC-BTC, qui sont susceptibles de changer.

La modification des frais sur Coinbase Pro – il n’y a désormais plus de frais de fabricant (0 bps) tandis que les frais de preneur sont de 0,01% (1 bps), concernent tous les niveaux de volume. De plus, il est effectif à partir du 1er juin.

Dans son annonce officielle, la bourse a noté que les pièces stables jouaient un rôle important dans l’écosystème de la cryptographie en permettant aux utilisateurs de bénéficier de plusieurs options de financement et d’un règlement instantané.

« Le marché de la paire stable a augmenté de 10 fois le volume des transactions au cours des 6 derniers mois. En tirant parti de nos rails fiduciaires et de notre statut d’émetteur USDC, nous sommes convaincus que l’introduction de paires stables sur le marché sera une offre attrayante pour notre base d’utilisateurs mondiale », a-t-il déclaré.

Coinbase possède également son propre stablecoin USDC, développé par le Center Consortium, une collaboration entre Coinbase et Circle. Circle, qui est co-fondé par Jeremy Allaire, est l’émetteur de l’USDC et a récemment laissé entendre qu’il ferait bientôt son introduction en bourse avec une nouvelle cotation à embaucher.

L’USDC est le stablecoin à la croissance la plus rapide dans le secteur de la cryptographie, avec une capitalisation boursière de près de 3 milliards de dollars. Il capture actuellement 21,4% de la part de marché des pièces stables, contre 6,6% il y a un an.

Concurrence croissante

La plus grande bourse des États-Unis est connue pour ses frais très élevés par rapport aux autres bourses. Dans son dossier auprès de la SEC pour sa cotation directe, Coinbase avait déclaré qu’une grande partie de ses revenus provenait des frais de transaction générés par les transactions basées sur le volume sur la plate-forme.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, les revenus de négociation ont représenté plus de 96 % du chiffre d’affaires net de la société à 1,1 milliard de dollars, et la vente au détail en est la majeure partie.

Fait intéressant, le plus grand DEX Uniswap a gagné plus de 7 milliards de dollars de frais le mercredi noir et génère actuellement plus de 3 millions de dollars de frais par jour, selon CryptoFees.

“Le trading de stablecoin hyper efficace sur Uniswap v3 a déjà permis à Coinbase Pro de réduire les frais de fabricant de 100% et les frais de preneur de 98% pour les paires de stablecoin”, a commenté Hayden Adams, créateur d’Uniswap.

Au cours du week-end, Adams a également noté comment le volume DEX est devenu dominant sur les paires ETH/ERC20. Par exemple, Coinbase a un volume de 59 millions de dollars pour la paire USDC/ETH par rapport aux volumes V2 et V3 de 784 millions de dollars d’Uniswap combinés.

En août de l’année dernière, Uniswap a dépassé pour la première fois le volume de Coinbase Pro. Au cours des dernières 24 heures, par rapport au volume d’un peu plus de 4 milliards de dollars de Coinbase Exchange, Uniswap, V2 + V3, a réalisé près de 1,5 milliard de dollars.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.