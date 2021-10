Coinbase rejoint le mouvement et lance sa place de marché NFT

Plateforme de négociation de devises numériques cotée au Nasdaq, Coinbase Global Inc a dévoilé son marché de jetons non fongibles (NFT) pour les artistes et créateurs numériques, rejoignant ses marchés concurrents, notamment Binance et FTX Derivatives, échangeant sur une plate-forme similaire. L’échange a déclaré que la plate-forme faciliterait l’achat et la vente d’œuvres d’art numériques résidant sur la blockchain de manière décentralisée.

Bien que le métaverse NFT ait connu une croissance impressionnante au cours de la période écoulée depuis le début de l’année, il existe toujours un inconvénient majeur en termes d’expérience utilisateur pour les entrants sur le marché. Selon Coinbase, le marché est conçu avec des fonctionnalités d’expérience utilisateur améliorées, et il prendra actuellement en charge les normes ERC-721 et ERC-1155 avec une prise en charge multi-chaînes prévue peu de temps après.

« Nous ferons en sorte que les artistes maintiennent le contrôle créatif sans effort grâce à des contrats décentralisés et à la transparence des métadonnées. Tous les NFT sont en chaîne. Le lancement initial prendra en charge les normes ERC-721 et ERC-1155 basées sur Ethereum avec une prise en charge multi-chaînes prévue peu de temps après. Nous offrirons la meilleure expérience utilisateur, mais nous n’enfermerons jamais les créateurs », a déclaré Sanchan Saxena, vice-président des produits, écosystème.

Coinbase se vante de combler le fossé entre l’écosystème apparemment ésotérique et le grand public lorsque Bitcoin est devenu une chose à ses débuts, la plateforme de trading dit qu’elle souhaite faire de même avec son marché NFT.

Amener la concurrence aux acteurs traditionnels

La plongée dans le métaverse NFT par les plus grandes plateformes de trading est en passe de prendre une bonne part de marché des plateformes de trading grand public comme OpenSea. OpenSea contrôlerait la majeure partie du volume total des transactions de tous les NFT négociés sur les marchés secondaires aujourd’hui. Le volume de transactions mensuel de la plateforme a dépassé les 3 milliards de dollars en août.

Alors qu’OpenSea et d’autres marchés comme Rarible et SuperRare maintiennent actuellement leur avance en tant que marchés NFT pionniers, l’émergence de Coinbase et de ses pairs devrait constituer un défi raisonnable, qui, espérons-le, contribuera à améliorer l’adoption des arts numériques par les collectionneurs de détail. .

Alors que le besoin du consommateur final est au cœur du succès des plateformes de trading NFT, Coinbase a déclaré qu’il donnerait la priorité aux besoins de ses artistes et créateurs.

« Créer un NFT devrait être aussi simple que d’appuyer sur quelques boutons. Tout ce qui est plus compliqué est un obstacle à la créativité. Coinbase NFT sera un marché peer-to-peer qui permet à l’imagination. Avec une conception intuitive construite sur un marché décentralisé, Coinbase NFT met l’art et l’expérience de l’artiste au premier plan », a déclaré le directeur de Coinbase.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Benjamin Godfrey est un passionné de blockchain et des journalistes qui aiment écrire sur les applications réelles de la technologie et des innovations blockchain pour favoriser l’acceptation générale et l’intégration mondiale de la technologie émergente. Son désir d’éduquer les gens sur les crypto-monnaies inspire ses contributions aux médias et sites renommés basés sur la blockchain. Benjamin Godfrey est un amoureux du sport et de l’agriculture. Suivez-le sur Twitter, Linkedin