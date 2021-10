Coinbase rejoint l’engouement pour le NFT : prévoit de lancer sa propre place de marché

La principale plate-forme américaine de crypto-monnaie – Coinbase – a annoncé qu’elle lancerait un marché de jetons pair à pair non fongible appelé Coinbase NFT. Les utilisateurs peuvent rejoindre une liste d’attente pour un accès anticipé et des mises à jour régulières.

Coinbase se développe dans l’univers NFT

Dans un récent article de blog, l’un des plus grands échanges d’actifs numériques a révélé qu’il permettra à ses clients de frapper, d’acheter, de présenter et de découvrir des jetons non fongibles sur une nouvelle plate-forme – Coinbase NFT et a fourni quelques détails sur son fonctionnement.

« Nous rendons les NFT plus accessibles en créant des interfaces conviviales qui mettent la complexité dans les coulisses. Nous ajoutons des fonctionnalités sociales qui ouvrent de nouvelles voies de conversation et de découverte. Et nous allons développer la communauté des créateurs de manière exponentielle, une victoire pour les artistes et pour les fans. »

Coinbase a noté que le lancement initial prendra en charge les jetons ERC-721 basés sur Ethereum, tandis que plus tard, il a l’intention d’adopter les normes ERC-1155 avec une prise en charge multi-chaînes.

L’échange de crypto-monnaie a ajouté que les gens ont le désir d’exprimer leur talent et leur individualité. En tant que tels, les jetons non fongibles représentent un « moyen universel pour les créateurs de posséder, de contrôler et de bénéficier de leurs créations ».

À l’heure actuelle, le plus grand marché numérique pour les objets de collection cryptographiques et les jetons non fongibles est OpenSea. Cet été, la plate-forme décentralisée a franchi une étape importante, son volume de transactions ayant atteint la barre du milliard de dollars en août, soit une augmentation de près de 1000% d’une année sur l’autre.

FTX a également plongé dans l’engouement pour le NFT

Il convient de noter qu’un autre échange géant d’actifs numériques – FTX – a également récemment lancé son marché de jetons non fongibles. Initialement, la plate-forme de négociation n’autorisait que les clients basés aux États-Unis à participer.

Nommé Solana NFT Marketplace, les objets de collection numériques sur la nouvelle plate-forme doivent être sur la blockchain Solana. Cependant, FTX prévoit de prendre en charge les jetons basés sur Ethereum dans un avenir proche, qui sont la norme de l’industrie.

De nombreuses célébrités, acteurs (Lindsay Lohan), musiciens (Eminem) et sportifs de premier plan (Tom Brady) ont récemment manifesté leur intérêt pour les jetons non fongibles ou ont même introduit leur propre collection numérique. FTX a décrit cette tendance et a fait naître l’espoir que le marché Solana NFT serait le premier choix dans son domaine :

« Nous avons décidé de créer une marketplace NFT sur FTX US après nous être immergés dans l’écosystème NFT. L’écosystème NFT a commencé à s’infiltrer dans la culture pop, mais il manquait une plate-forme offrant un accès et une exposition faciles au grand public. »

La source