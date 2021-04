Coinbase répertorie FORTH alors qu’il continue d’élargir son offre de crypto-monnaie

Coinbase a ajouté la prise en charge du jeton de gouvernance Ampleforth (FORTH). L’échange a révélé cette nouvelle via un tweet plus tôt dans la journée, notant qu’il avait répertorié le jeton sur Coinbase.com et sur ses applications Android et iOS. En tant que tel, les utilisateurs de toutes les régions prises en charge par Coinbase, à l’exception de New York, peuvent désormais acheter, vendre, convertir, envoyer, recevoir ou stocker FORTH.

FORTH se lance sur https://t.co/bCG11KMQ6s et dans les applications iOS et Android dans les 15 prochaines minutes. Vous devrez peut-être actualiser votre application pour acheter, vendre, convertir, envoyer, recevoir ou stocker correctement FORTH. Nous mettrons à jour lorsque FORTH sera entièrement en ligne. https://t.co/6lha4j9pzv – Coinbase (@coinbase) 21 avril 2021

Selon un article de blog ultérieur, le support de Coinbase pour FORTH ne signifie pas que l’échange a ajouté un support pour AMPL. En expliquant la différence entre les deux pièces, Coinbase a noté que FORTH dirige la gouvernance du protocole Ampleforth. D’autre part, AMPL est le jeton natif d’Ampleforth, qui est similaire à Bitcoin et peut être utilisé dans les contrats intelligents.

Bien que cette liste permette à la communauté cryptographique d’acheter FORTH, les premiers utilisateurs du protocole Ampleforth n’auront pas à acheter la pièce via l’échange. En effet, le protocole a distribué 15 millions de FORTH aux détenteurs avec des soldes AMPL et aux participants du programme d’extraction de liquidité Ampleforth Geyser.

FORTH sur Coinbase Pro

Cette nouvelle intervient après la cotation de Coinbase Pro sur FORTH le 21 avril. Semblable à Coinbase, l’inscription FORTH de Coinbase Pro dispensera les résidents de New York de s’engager dans le trading FORTH. Alors que Coinbase ouvrait immédiatement le trading, Coinbase Pro n’autorisait les transferts entrants de FORTH qu’après avoir répertorié la pièce. Il existe quatre paires de trading FORTH sur Coinbase Pro; FORTH / USD, FORTH / BTC, FORTH / EUR et FORTH / GBP.

Après que Coinbase Pro a annoncé la liste FORTH, le prix de la pièce a bondi de 15,7 £ et s’est échangé jusqu’à 51,29 £, établissant ainsi un nouveau record absolu. Au moment de la rédaction de cet article, FORTH est en baisse de 23,13% par rapport à son ATH pour changer de main à 40,03 £. La pièce a un volume quotidien de 217 331 118,18 livres.