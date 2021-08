Coinbase révèle qu’il travaille sur un accord de cryptographie avec la banque PNC

PNC, la cinquième plus grande banque des États-Unis, rejoint Coinbase, basée à San Francisco, pour offrir à ses clients des services d’investissement en crypto-monnaie. Un rapport a révélé cette nouvelle aujourd’hui, citant la lettre des actionnaires de Coinbase. Le service d’investissement cryptographique ne serait qu’une partie de la stratégie plus large des actifs numériques et de la blockchain de la banque.

Selon le rapport, Coinbase n’a pas partagé plus de détails sur son partenariat avec la banque nationale basée en Pennsylvanie. Malgré le peu d’informations, la divulgation par Coinbase de cette collaboration vérifie les informations d’une source qui avait précédemment affirmé que PNC se préparait à lancer un service de cryptographie dans les prochains trimestres. La source a également révélé que la banque travaillait sur un avenir axé sur les crypto-monnaies.

La banque aurait commencé à chercher quelqu’un pour diriger ses efforts d’innovation en matière de crypto et de blockchain. Selon la source, le rôle est celui d’un chef de produit crypto, et le titulaire serait chargé de concevoir des moyens pour PNC d’utiliser la blockchain tout en explorant le cycle d’innovation crypto. En plus de cela, la source a révélé que le rôle va au-delà de la recherche d’opportunités d’investissement.

La banque avait également publié une description de poste pour un poste basé à Philadelphie. PNC a noté que la personne assumant le rôle travaillerait à la mise à l’échelle des opérations pour sa capacité d’investissement en crypto-monnaie, ainsi qu’à la gestion de tous les aspects opérationnels des nouvelles initiatives de crypto-monnaie. Cependant, la banque a supprimé ce message.

Les grandes institutions continuent de se tourner vers les crypto-monnaies

Avec cette divulgation, PNC est devenue la dernière et peut-être la plus grande banque grand public à se lancer dans la classe d’actifs naissante. Dans la lettre aux actionnaires, Coinbase a également révélé qu’il avait noué des partenariats avec Elon Musk, SpaceX, Tesla, Third Point LLC et WisdomTree Investments.

Cette nouvelle intervient après que NYDIG, une société dépositaire de crypto-monnaies, a déclaré que des centaines de banques américaines adopteraient les crypto-monnaies cette année. La société a fait cette affirmation après s’être associée à Fidelity National Information Services pour permettre aux banques américaines d’offrir Bitcoin. À l’époque, la société avait déclaré que des centaines de banques avaient déjà rejoint le programme.

Bien que le marché des crypto-monnaies n’ait pas encore connu un afflux de banques, Rob Lee, directeur des services bancaires numériques chez Fidelity National Information, estime que les grandes banques pourraient se sentir obligées d’adopter les crypto-monnaies si les petites banques continuent d’entrer sur le marché florissant. Bien que le récent effondrement ait pu empêcher les institutions financières d’adopter les crypto-monnaies, le marché s’est stabilisé et se redresse à nouveau.

Le post Coinbase révèle qu’il travaille sur un accord de cryptographie avec PNC Bank est apparu en premier sur Invezz.