Coinbase s’apprête à proposer un cadre de cryptographie aux responsables américains après l’affrontement avec la SEC

Le PDG et fondateur de Coinbase, Brian Armstrong, a révélé dans une interview avec TechCrunch que l’échange préparait un projet de cadre réglementaire pour examen par les législateurs fédéraux.

En juin, Coinbase, la plus grande plateforme de trading de crypto-monnaie aux États-Unis, qui essaie activement d’élargir son offre globale de produits pour les clients, a annoncé son nouveau produit Lend qui permettrait aux utilisateurs de gagner jusqu’à 4% d’intérêt sur certains actifs cryptographiques, mais des questions de réglementation ont émergé et le débat a suivi.

Gensler et Armstrong

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a menacé de poursuivre la bourse pour son nouveau produit dans l’annonce, affirmant qu’il constitue une sécurité, alors Coinbase a décidé de mettre de côté ses plans pour lancer le programme, après que le PDG de la plate-forme a appelé l’agence pour son manque de retour d’information, tout en divulguant publiquement les détails de l’affrontement.

Récemment, lorsqu’on lui a demandé de répondre aux affirmations d’Armstrong selon lesquelles l’agence avait refusé de fournir des éclaircissements et menacé de poursuites judiciaires, le président de la SEC, Gary Gensler, a choisi de « passer davantage au générique » et a évité de traiter directement les allégations.

Armstrong, d’autre part, qui est prêt à plonger profondément dans les détails, veut aider les décideurs politiques avec ses conseils d’initiés de l’industrie.

“Coinbase veut être un conseiller et un défenseur utile de la façon dont les États-Unis peuvent créer cette réglementation sensée”, a déclaré Armstrong à TechCrunch, révélant son intention de proposer un cadre réglementaire fédéral pour la cryptographie aux responsables américains.

“Nous avons une proposition que nous voulons réellement publier et qui pourrait aider à créer au moins une idée sur la façon d’aller de l’avant”, a-t-il précisé, ajoutant que “cela va nécessiter la contribution de beaucoup de gens”.

“En fait, il y a une proposition que nous soumettons à la fin de ce mois, ou peut-être au début du mois prochain”, a-t-il ajouté, révélant que le projet de l’échange est presque prêt à être publié.

Cadre fédéral démesuré

Armstrong affirme qu’on lui a demandé une telle contribution à plusieurs reprises lorsqu’il a rencontré des représentants du gouvernement à Washington DC.

« Eh bien, avez-vous une ébauche, avez-vous une proposition de quelque chose que nous pourrions essayer de magasiner sur la façon dont cela pourrait être réglementé au niveau fédéral », a-t-il cité en citant ceux qui l’ont contacté pour obtenir des idées et des conseils.

Selon lui, pour son entreprise, qui traite actuellement de règles et d’agences indépendantes État par État, un cadre fédéral global changerait la donne.

“Parce qu’à l’heure actuelle, Coinbase a, vous savez, 50 régulateurs d’État différents pour les licences de transmission d’argent, 50 pour les licences de prêt, vous savez, FINCEN et SEC, et CFTC, et IRS et Treasury et OFAC”, Armstrong a décrit le labyrinthe réglementaire, dans lequel Coinbase doit actuellement naviguer.

