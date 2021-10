Coinbase s’associe à Facebook pour offrir la garde du portefeuille Novi | Invezz

Facebook s’est associé à Coinbase pour créer un portefeuille numérique ciblant les personnes non bancarisées. Novi Wallet est un projet en développement depuis des années.

Novi Wallet est toujours en phase de test et ses programmes pilotes seront déployés aux États-Unis, en plus de l’Alaska, du Nevada, de New York, des îles Vierges américaines et du Guatemala. La phase pilote permettra de tester la robustesse du projet.

Facebook pousse pour Novi Wallet

Le but du service Novi est de permettre aux gens d’envoyer et de recevoir des Pax Dollars. Le dollar Pax, également connu sous le nom de USDP, est une pièce stable réglementée aux États-Unis et adossée à des réserves de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie. Les fonds avec lesquels les utilisateurs effectueront des transactions resteront sous la garde de Coinbase, et les utilisateurs auront la possibilité d’échanger des Pax Dollars avec une monnaie fiduciaire dans un seul cas.

Dans un article de blog, le PDG de Novi, David Marcus, a déclaré que,

Nous avons choisi l’USDP pour pouvoir tester nos systèmes avec une pièce stable qui fonctionne avec succès depuis plus de trois ans et qui possède d’importants attributs réglementaires et de protection des consommateurs.

Marcus a également noté que les réserves de l’USDP sont entièrement adossées au dollar américain et permettront aux gens de retirer facilement leur argent en monnaie locale.

Facebook fait également pression pour sa propre blockchain. La société a déclaré qu’elle s’efforçait de se conformer aux cadres juridiques et d’obtenir l’approbation réglementaire pour migrer ses services vers la blockchain Diem.

Le projet Diem de Facebook contré par les régulateurs

L’incursion de Facebook dans les crypto-monnaies n’a pas été facile en raison de l’examen réglementaire. Le projet Diem est non seulement soumis à un examen réglementaire aux États-Unis, mais également en Albanie, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni et dans l’UE.

Pour assurer les utilisateurs de la protection de leurs données personnelles, Facebook a assuré à ses clients que Novi Wallet et les comptes Facebook seraient deux entités distinctes, la première se concentrant sur la sécurité.

Cependant, malgré ces garanties, la réputation passée de Facebook semble jouer contre elle. Une lettre publiée sur le site Web du Sénat américain a déclaré que Facebook n’était pas fiable et que Diem pourrait constituer un risque pour la stabilité financière aux États-Unis. Cependant, dans un communiqué, Diem a déclaré que Facebook n’était en aucun cas lié à Diem.

