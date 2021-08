Coinbase s’associe à MUFG pour lancer un échange de crypto-monnaie au Japon. ⋆ Crypto nouveaux médias

Le géant de l’échange de crypto-monnaies Coinbase s’est associé à Mitsubishi UFJ Financial Group pour lancer un échange de crypto-monnaies au Japon, qui permet aux titulaires de comptes dans la plus grande banque du pays d’acheter et de vendre des crypto-monnaies. Coinbase a obtenu l’approbation réglementaire plus tôt cette année au Japon, où 31 sociétés sont enregistrées pour échanger les actifs et faire face à la concurrence locale de sociétés telles que Coincheck, détenue par Monex Group, et GMO Coin Inc.

L’échange de crypto vise à atteindre un large éventail de clients.

“Nous visons à atteindre un large éventail de clients en offrant des services à faible obstacle”, a déclaré Nao Kitazawa, directeur de Coinbase Japon. La société de cryptographie a commencé par autoriser le commerce de cinq pièces numériques : Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash et Stellar. La plus grande bourse de crypto-monnaie américaine a déclaré que MUFG Bank est un partenaire de paiement au Japon et que les titulaires de compte de la banque peuvent facilement acheter de la crypto sur la bourse. MUFG est un investisseur dans Coinbase Global. Les titulaires de comptes dans d’autres banques ne peuvent pas effectuer de transactions avec l’échange cryptographique, a déclaré Kitazawa.

Coinbase Japan cherche à embaucher davantage pour le développement de produits.

Dans une interview, Kitazawa, un ancien banquier de Morgan Stanley, a déclaré que Coinbase Japan comptait actuellement environ 30 personnes et cherchait à embaucher davantage pour le développement de produits. Alors que Coinbase a commencé par cibler les clients de détail au Japon, Kitazawa a déclaré qu’il était optimiste quant aux perspectives d’affaires institutionnelles, étant donné la tendance mondiale d’un nombre croissant de sociétés de gestion d’actifs, de pensions et de dotations allouant de l’argent à la crypto. Il a en outre noté qu’un nombre croissant d’investisseurs institutionnels sont intéressés à leur parler à ce sujet.