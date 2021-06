Coinbase

Coinbase s’associe au fournisseur 401(k) pour permettre aux travailleurs d’investir jusqu’à 5% du solde du compte en crypto

Le plus grand échange de crypto-monnaie Coinbase s’est associé à un fournisseur 401 (K), ForUsAll Inc., pour permettre aux travailleurs d’investir jusqu’à 5% de leurs contributions 401 (K) dans des crypto-monnaies, à partir de juillet, a rapporté le WSJ. Brett Tejpaul, responsable de la couverture institutionnelle chez Coinbase a déclaré :

“Lorsque nous avons créé notre plate-forme institutionnelle, notre objectif initial était de rendre la crypto-monnaie accessible aux investisseurs institutionnels et aux particuliers fortunés.”

La prochaine évolution consiste à élargir la portée de l’entreprise et à étendre l’accès à la crypto-monnaie via 401ks, a-t-il ajouté.

Fondée en 2012, ForUsAll compte 400 employeurs clients, mais les dirigeants n’ont pas révélé combien d’entre eux se sont inscrits à la plateforme de crypto-monnaie jusqu’à présent.

La société vise à fournir aux Américains les outils nécessaires pour « construire un avenir financier plus brillant » et un accès à des investissements alternatifs exclusifs aux investisseurs riches et professionnels, a noté le PDG de la société, Jeff Schulte.

La société possède 1,7 milliard de dollars d’actifs de régime de retraite, ce qui représente une petite partie du marché des comptes de retraite de 22 000 milliards de dollars.

Mais cela marque la première étape du marché des comptes de retraite vers l’espace crypto qui connaît un intérêt et une adoption accrus du grand public. David Ramirez, co-fondateur et directeur des investissements, a déclaré :

“La réalité est que les classes d’actifs alternatives qui incluent de plus en plus de petites allocations à la crypto-monnaie sont devenues une partie importante de nombreux portefeuilles institutionnels.”

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.