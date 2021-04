Coinbase s’attend à une cotation directe le 14 avril

L’échange cryptographique basé aux États-Unis, Coinbase, prévoit de devenir public avec une cotation directe des actions dans deux semaines.

Selon un blog Coinbase aujourd’hui, la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ou SEC, a déclaré l’enregistrement S-1 de la crypto-bourse pour une offre publique effective. Les actions ordinaires de classe A de Coinbase devraient se négocier sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole «COIN» le 14 avril.

L’échange cryptographique devait auparavant devenir public en mars, mais aurait retardé ses plans après avoir payé des frais de 6,5 millions de dollars dans le cadre d’un règlement avec la Community Futures Trading Commission, ou CFTC.

Coinbase a envoyé son projet d’enregistrement pour une offre publique à la SEC en décembre, bien que l’échange de crypto-monnaies ait révélé son intention de poursuivre une cotation directe via le Nasdaq au début de 2021. La société pourrait avoir une évaluation de 100 milliards de dollars au moment de son offre publique initiale, comme suggérée par les actions de la bourse qui se vendraient jusqu’à 375 $ chacune lors d’une vente aux enchères privée le mois dernier.

Lancé pour la première fois en 2012, Coinbase est l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie aux États-Unis, Coinbase Pro gérant plus de 3 milliards de dollars de transactions quotidiennes selon CoinMarketCap. Crypto exchange Kraken, également basé en Californie, n’a pas encore confirmé qu’il suivrait les traces de Coinbase en devenant public, mais a déclaré qu’il le ferait via une cotation directe plutôt qu’une société d’acquisition à vocation spéciale.