Coinbase se lance au Japon en partenariat avec le géant bancaire Mitsubishi

Pour Hannah Perez

L’échange de crypto-monnaies coté au Nasdaq débarque sur le marché japonais avec l’aide du géant bancaire Groupe financier Mitsubishi UFJ.

Coinbase, la principale bourse américaine de crypto-monnaie cotée en bourse, a annoncé mercredi son expansion sur le marché japonais. La société a partagé la nouvelle via son compte Twitter :

Aujourd’hui, nous sommes ravis de lancer Coinbase au Japon, l’un des premiers pays à adopter les crypto-monnaies et l’un des plus grands marchés pour les volumes de transactions de crypto-monnaie au monde.

Selon le communiqué officiel, l’effort fait partie de la stratégie d’expansion mondiale de l’entreprise et se déroule dans partenariat avec le géant bancaire japonais Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG).

L’une des principales institutions financières du Japon, MUFG, avec près de 40 millions de clients, permettra aux utilisateurs japonais de Coinbase de déposer des fonds via son service de dépôt rapide. Cela fournira une rampe d’entrée et de sortie rapide de la monnaie fiduciaire pour les clients de la bourse.

Le partenariat avec MUFG, basé à Tokyo, aidera également Coinbase dans ses plans pour devenir “l’échange le plus simple à utiliser et le plus fiable au Japon qui respecte pleinement les réglementations locales”.

Coinbase débarque au Japon

Dirigé par Brian Armstrong, Coinbase a indiqué qu’il proposera initialement des produits de vente au détail basés sur les cinq principales crypto-monnaies par volume de transactions, avec plus d’actifs et de produits à lancer à l’avenir. Initialement, les devises numériques prises en charge seront Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash et Stellar, tel que rapporté par Bloomberg.

À un stade ultérieur, la société cherchera à offrir des services aux traders institutionnels et aux investisseurs. “Le lancement d’aujourd’hui n’est que le début”, a écrit la plateforme dans le communiqué, ajoutant :

Nous prévoyons également d’introduire des versions plus localisées de services populaires à l’échelle mondiale, tels que le trading avancé, Coinbase pour les institutions et plus encore à l’avenir.

Coinbase avait dans le passé annoncé son intention d’entrer sur le marché japonais. Fondée en 2012, la société a annoncé pour la première fois son intention de se lancer au Japon il y a cinq ans. Puis, en 2018, la bourse basée à San Francisco a annoncé l’ouverture de son premier bureau dans le pays asiatique.

L’année suivante, Coinbase a annoncé qu’elle demandait l’approbation des régulateurs japonais, la Financial Services Authority (FSA) ; et plus tard, en 2020, la société a fait une annonce d’embauche de personnel pour son siège social dans ce pays. Sans aucun doute, l’entreprise au bénéfice de plus de 1,6 milliard de dollars US – pour le deuxième trimestre – poursuit ses objectifs avec conviction.

