Coinbase s’engage à 0M et 10% de son revenu trimestriel à investir dans Bitcoin, Ether, DeFi et autres cryptos

Coinbase

Coinbase s’engage à investir 500 millions de dollars en espèces et 10 % de ses revenus trimestriels dans Bitcoin, Ether, DeFi et d’autres crypto-monnaies

L’échange de crypto-monnaie Coinbase a annoncé son intention de mettre Bitcoin et crypto-monnaie sur son bilan.

Enfin, après Square, Tesla et d’autres sociétés, Coinbase est également prêt à s’engager pour l’avenir où les actifs cryptographiques seront la norme des transactions économiques, ce qui signifie que l’achat, la vente, les dépenses et les revenus seront tous basés sur la cryptographie.

« Nous croyons en la crypto-économie. Nous croyons en un avenir où les transactions économiques seront basées sur des actifs cryptographiques. Et nous nous engageons pour cet avenir.

Selon l’annonce officielle, Coinbase s’est engagé à investir 500 millions de dollars de sa trésorerie et équivalents de trésorerie dans la crypto.

De plus, à l’avenir, la société allouera en outre 10% de son revenu net trimestriel à un portefeuille diversifié de crypto-monnaies.

«Nous pouvons augmenter notre allocation au fil du temps à mesure que la crypto-économie mûrit. Nous pensons qu’à l’avenir, de plus en plus d’entreprises détiendront des actifs cryptographiques dans leur bilan », a déclaré Alesia Haas, directrice financière de Coinbase.

Nous avons récemment reçu l’approbation du conseil d’administration pour acheter plus de 500 millions de dollars de crypto sur notre bilan afin d’ajouter à nos avoirs existants. Et nous investirons 10% de tous les bénéfices à l’avenir dans la cryptographie. Je m’attends à ce que ce pourcentage continue d’augmenter au fil du temps à mesure que la crypto-économie mûrit. – Brian Armstrong (@brian_armstrong) 19 août 2021

Mais contrairement à d’autres sociétés, Coinbase ne limitera pas cette allocation au seul Bitcoin, mais détiendra également des actifs Ethereum, Proof-of-Stake (PoS), des jetons DeFi et d’autres actifs cryptographiques à long terme. Ces investissements seront déployés sur une période de plusieurs années à l’aide d’une stratégie de calcul de la moyenne des coûts.

“Notre allocation d’investissement en actifs cryptographiques sera déterminée par nos soldes cryptographiques de garde agrégés, ce qui signifie que nos clients dirigeront notre stratégie d’investissement”, a ajouté Haas.

Comme nous l’avons signalé, Coinbase a accumulé 4,36 milliards de dollars de liquidités au 30 juin, soit quatre fois plus qu’à la fin de 2020. La société stocke des liquidités pour se préparer à «l’hiver crypto» et à un régime réglementaire plus strict.

