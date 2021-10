Coinbase signe un accord pluriannuel avec la NBA à l’occasion de son 75e anniversaire

Coinbase

Coinbase signe un accord pluriannuel avec la National Basketball Association (NBA) à l’occasion de son 75e anniversaire

20 octobre 2021

Alors que la National Basketball Association célèbre son 75e anniversaire, la NBA s’est associée à Coinbase pour un accord pluriannuel.

Le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis a annoncé qu’il était devenu la plate-forme officielle de toutes les plates-formes de la NBA, y compris la WNBA, la NBA G League, la NBA 2K League et USA Basketball.

La NBA fournira à la société une exposition dans ses émissions en direct, et Coinbase obtiendra également les droits de partenaire de présentation pour la WNBA Commissioner’s Cup et les tournées d’exposition des équipes nationales masculines et féminines d’USA Basketball.

L’exécutif de la NBA, Kerry Tatlock, a qualifié Coinbase de « tout naturel » pour eux en tant que tout premier partenaire cryptographique, utilisé par des millions de personnes.

« Nous sommes impatients de collaborer avec Coinbase pour offrir aux fans de nouvelles façons de s’engager avec la ligue et les uns avec les autres, tout en améliorant l’expérience des fans qui sont déjà des utilisateurs de Coinbase », a déclaré Tatlock, vice-président senior des partenariats marketing et des médias de la NBA. .

La ligue prévoit 10 milliards de dollars de revenus pour la saison 2021-22, a confirmé le commissaire de la NBA Adam Silver plus tôt cette semaine.

RUPTURE 🏀 Nous sommes ravis d’annoncer qu’à partir d’aujourd’hui, nous sommes la plate-forme crypto officielle de la @NBA, @WNBA, @NBA2KLeague et @usabasketball. Allons-y! pic.twitter.com/QQMjjHNlra – Coinbase (@coinbase) 19 octobre 2021

Les actions COIN, qui ont connu une tendance à la hausse depuis la semaine dernière, tout comme le reste du marché de la cryptographie alors que le premier ETF Bitcoin Futures des États-Unis a commencé à être négocié, ont encore sauté sur le partenariat NBA et ont été choisies pour conserver le portefeuille numérique de Facebook les actifs cryptographiques de Novi. .

Négociant sur le Nasdaq avec une capitalisation boursière de 64 milliards de dollars, les actions COIN se négocient à 305,63 $, en hausse de 34% la semaine dernière.

