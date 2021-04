Coinbase Stock est exceptionnellement vulnérable, même si les cryptos restent chauds

Jusqu’à présent, Coinbase Global (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) a connu des performances mitigées en tant qu’action cotée en bourse. Lors de son premier jour de négociation, les actions sont passées de leur prix de référence d’offre directe de 250 $ par action à 429,54 $ par action, avant de s’établir à 328,28 $ par action. Cependant, au cours des semaines suivantes, les actions ont glissé à environ 300 $ par action.

Source: sdx15 / Shutterstock.com

À première vue, vous pouvez penser que cette réponse tiède n’a pas de sens. Même après le «crash flash crypto» d’avril, cette classe d’actifs reste brûlante.

Bitcoin (CCC:BTC-USD) est toujours proche des sommets de tous les temps et des «altcoins» en étoile montante tels que Ethereum (CCC:ETH-USD) continuent d’impressionner.

Malheureusement, même un marché de la cryptographie encore solide ne suffit pas à donner un autre coup de pouce à l’action COIM. Contrebalancé par de nombreux problèmes, y compris des problèmes de valorisation liés au risque de concurrence, le titre a une meilleure chance de se retirer plus loin d’ici. Cela suppose que l’enthousiasme pour BTC, Ethereum et les autres «altcoins» se poursuit.

Si ce n’est pas le cas, et nous assistons à un autre «crash cryptographique», nous pourrions voir une panique en masse se vendre dans des noms «adjacents à Bitcoin» comme celui-ci. En bref, offrant moins d’avantages que les cryptos eux-mêmes, et peut-être un risque de baisse plus grand, il y a peu de raisons de plonger aux prix d’aujourd’hui.

Pourquoi le stock de COIN pourrait chuter, alors que les cryptos grimperaient

Comme je l’ai récemment dit, il est trop tôt pour dire que la fête est terminée pour les cryptos comme Bitcoin. Bien sûr, la menace d’un examen réglementaire et les rumeurs de taxation onéreuse peuvent rendre le marché un peu nerveux.

Il existe encore de nombreuses preuves que l’acceptation continue de la vente au détail et de «l’argent intelligent» (institutionnel) de la BTC comme alternative légitime aux monnaies fiduciaires pourrait encore éventuellement l’envoyer à des prix à six chiffres (il se négocie actuellement à environ 54 500 $).

D’autres pièces majeures, comme Ethereum, peuvent avoir un avantage encore plus grand. Pourtant, la force continue possible des cryptos n’égale pas un grand potentiel de hausse pour l’action Coinbase. Pourquoi? Pour commencer, à un prix élevé dès le départ, sa valorisation actuelle surestime la profondeur de ses douves économiques.

Avec la hausse rapide des prix des produits négociés sur sa plate-forme, la société devrait voir son bénéfice par action (BPA) passer de 1,40 USD en 2020 à 6,18 USD par action, mais les aubaines qu’elle connaît actuellement ne dureront probablement pas. toujours.

Comme Vince Martin d’InvestorPlace en a parlé le 26 avril, Coinbase facture des frais incroyablement élevés. D’autres plates-formes offrent le service pour une fraction des frais de transaction. Certaines plates-formes, comme Robin des Bois, offrez le trading crypto entièrement sans commission!

En parlant de Robinhood, qui a fait ses preuves en proposant des opérations sur actions sans commission, nous allons voir une course similaire vers le bas en ce qui concerne les commissions de crypto.

Même si le volume augmente, les marges de Coinbase diminuent. Cela rend discutable s’il peut fournir les types de chiffres que nous voyons actuellement, en supposant que ce marché continuera sa tendance haussière avec une volatilité minimale. Si nous assistons à un crash ou à une correction grave, ceux qui détiennent le titre aujourd’hui pourraient subir de graves pertes.

Pertes surdimensionnées possibles en cas de panne de crypto

Une grande partie des discussions sur les performances futures de cette société suppose un marché haussier continu pour les crypto-monnaies, mais que se passe-t-il si BTC, ETH et cryptos corrigent globalement dans un crash similaire à celui connu en 2018/2019?

Bien sûr, vous pouvez dire «cette fois, c’est différent». L’affaire taureau est peut-être plus solide que ce que les sceptiques lui attribuent. Pourtant, il reste à voir si cette classe d’actifs continue de se généraliser.

Comme un commentateur de Forbes l’a récemment fait valoir, la grande majorité des Américains (environ 2/3) ne sont pas intéressés par la crypto. Vous pouvez regarder cela de deux manières. Les deux financements basés sur la blockchain ont une formidable piste devant nous. Ou bien, les personnes intéressées à y participer l’ont déjà fait et le marché (et, par conséquent, les prix individuels de la cryptographie), a atteint un sommet.

Alors, que pourrait-il se passer si nous voyons un autre gros crash de crypto? Attendez-vous à des mouvements de prix à la baisse plus extrêmes pour l’action Coinbase. Similaire à ce qui pourrait arriver avec les actions minières Bitcoin, comme Marathon numérique (NASDAQ:MARA), ce stock pourrait faire des baisses plus importantes que les cryptos eux-mêmes en cas de crash.

Si la hausse limitée d’un marché toujours solide ne suffisait pas, il y a également un risque de pertes potentielles plus importantes. À son tour, peu de raison d’entrer dans une position à 300 $ par action.

Bottom Line: Achetez des cryptos, pas l’échange

En termes simples, il est difficile de faire une affaire de taureau pour Coinbase. Il y a cependant beaucoup de choses avec lesquelles formuler un ours en espèces, et pas seulement à partir de ce que j’ai discuté ci-dessus. Le grand initié qui vend juste après l’offre directe est un autre drapeau rouge. Si ceux qui ont plus d’informations que vous sur l’entreprise ont vendu, voulez-vous acheter?

En bref, le jeu avec l’action Coinbase est clair. Les cryptos eux-mêmes, plutôt que les actions fortement exposées, sont la meilleure option.

À la date de publication, Thomas Niel détenait des positions longues sur Bitcoin et Ethereum. Il ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article.

Thomas Niel, un contributeur d’InvestorPlace, a rédigé une analyse de stock unique depuis 2016.