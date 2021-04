Coinbase Stock est un achat à long terme

Aujourd’hui, je vais commencer par la conclusion. En voyant à quel point les crypto-monnaies se portent bien, la décision intelligente serait de posséder Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) stock pour le long terme. Il n’y a pas eu d’opportunité comme la crypto depuis des lustres. Cela se traduit dès le départ par un grand potentiel de hausse du stock Coinbase.

La demande de pièces électroniques ne faiblit pas, les opportunités à venir pour les entreprises qui les traitent sont donc nombreuses. Le roi de la crypto reste Bitcoin (CCC:BTC-USD), de sorte que l’essentiel des arguments boursiers pro-Coinbase se situe actuellement dans cette portée.

Faisons d’abord valoir le besoin de pièces électroniques. Pendant longtemps, les gens sont sceptiques quant aux contrôles gouvernementaux. C’était les aspects les plus répandus dans les autocraties, mais maintenant c’est partout. Ils ont fait des films sur la façon dont certains pays ne permettaient pas à leurs habitants d’accumuler des richesses.

Bien que les films ne soient presque jamais précis à 100%, chaque histoire contient une certaine vérité. Lorsque vous restreignez les libertés, les gens cherchent des moyens de contourner leurs obstacles. Le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies comme celui-ci nous permettent de posséder des actifs que les gouvernements ne peuvent pas influencer. Il est logique de disposer d’une solution de stockage de richesse hors de la portée du gouvernement.

Je ne veux pas dire cela du point de vue de «tromper» le gouvernement. Mais plutôt du point de vue de la protection de notre richesse contre les actions des banques centrales.

L’argent meurt

Ce besoin de se désengager des devises contrôlées par le gouvernement est désormais mondial. Les événements récents et les politiques de la banque centrale poussent tout le monde à chercher à investir dans les pièces électroniques. Et Coinbase est un lieu majeur où se déroule cette course folle.

La valeur de l’argent liquide est assaillie par les politiques monétaires souples. Tous les grands gouvernements le font et, pour aggraver les choses, ils recherchent également davantage de dépenses budgétaires. Rien qu’aux États-Unis, cette administration dépense déjà 3,4 billions de dollars cette année. Ils essaient actuellement de promettre 2 milliards de dollars de plus. Il y a un appétit insatiable pour dépenser et augmenter la dette. Cela ne se termine généralement pas bien pour les devises centralisées.

Ces programmes d’argent en vrac tuent l’argent mais n’affectent pas les crypto-monnaies. Ce fait agit en fait comme un moteur inverse de la valeur en eux. Il n’y a pas longtemps, un milliard de dollars signifiait quelque chose. Après l’effondrement financier mondial de 2008, les États-Unis ont déployé le TARP pour renflouer l’économie et cela n’a coûté que 475 milliards de dollars. À l’époque, le montant était énorme et il n’y a pas si longtemps. Désormais, les offres d’ouverture des politiciens se chiffrent à plusieurs milliers de milliards. Qui savait que nous étions si riches? Je suis sarcastique bien sûr.

Bitcoin suit les traces de l’or

Auparavant, pour se cacher de cette hyper-inflation, les grosses sommes d’argent se précipitaient dans l’or. Pour la même raison, ils peuvent désormais également se cacher dans Bitcoin. Coinbase est au cœur de ce mouvement de ruée vers les pièces de monnaie, il va donc prospérer pendant des années. Après tout, cela permet à la personne moyenne de se plonger plus facilement dans les cryptos.

Les investisseurs devraient s’y adoucir car les sociétés licornes comme Coinbase fonctionnent parfois mal après le battage médiatique. C’est toujours une bonne idée de prendre des positions sur un investissement en tranches. Les petites bouchées font de petites erreurs, même dans les grandes entreprises.

Ceux qui se sont empilés dans le stock Coinbase à l’ouverture sont maintenant dans un trou de 20%. Ce n’est pas amusant d’initier une position et de la voir mal en quelques heures. Être là-dedans sur le long terme pourrait être une consolidation pour certains, mais ce n’est pas ma tasse de thé. La plupart d’entre nous veulent partir du bon pied et voir les greens tout de suite. Les statistiques pourpres profondes immédiates sont horribles.

Cette mode pourrait-elle s’évanouir? L’investissement Crypto en général n’est absolument pas une mode. Certains investissements en son sein pourraient échouer, mais Coinbase est indépendant des pièces de monnaie. Quels que soient ceux qui sont populaires, ils sont là pour en profiter. Étant donné le jeune âge de ce phénomène, je parie que l’entreprise pourrait utiliser pour étendre ses bénéfices.

Il y aura de nouveaux services et applications à venir qui n’existent même pas encore. L’activité Coinbase en est maintenant au stade où les services de négociation d’actions en étaient au premier mois. Ils n’avaient probablement qu’une seule classe d’actifs qu’ils géraient avec une portée limitée. Désormais, ils peuvent desservir des centaines de classes d’actifs, de sorte que les opportunités sont infinies.

Le mythe de l’évaluation des actions Coinbase

Certains des avis d’experts sont têtus et répètent les erreurs courantes. L’action Coinbase ne se négociait pas encore depuis un mois et je vois déjà des plaintes concernant sa valorisation. Certains experts prévoient qu’il ne pourra jamais atteindre ses attentes en matière de bénéfices.

À leurs débuts, les valeurs de croissance ne sont pas censées lésiner. Ils doivent dépenser de manière agressive pour croître le plus vite possible. Amazon (NASDAQ:AMZN) en est le parfait exemple. Même après une décennie de croissance annuelle de 30%, il y a encore des experts qui insistent pour qu’il ait de meilleures marges.

Les bénéfices de Coinbase viendront plus tard. Pour l’instant, c’est le démarrage sur tous les cylindres. La direction ne doit pas étouffer l’élan au nom d’une plus jolie métrique. La seule mesure qui compte est le rapport prix / ventes (P / S) et il est maintenant de 50. C’est deux fois plus cher que Tesla (NASDAQ:TSLA) et 60% moins cher que Zoom (NASDAQ:ZM) à son apogée l’année dernière. De ces deux grands traits, je dirais qu’il n’y a pas de situation de ballonnement évidente.

Une forte rampe de croissance peut résoudre le problème d’un P / S élevé. Ils ont l’équipe et un conseil solide pour le faire. Les sceptiques devraient vérifier certaines des statistiques sur leur site Web en caractères géants. Ils ont plus de 50 millions d’utilisateurs travaillant avec 223 milliards de dollars d’actifs là-bas. De plus, Coinbase n’est pas lié par la géographie – ils sont dans plus de 100 pays. Il n’y a aucun mystère pourquoi l’action COIN attire les investisseurs. Ce n’est pas que du battage médiatique et il y a une opportunité massivement réelle qui se présente.

A la date de publication, Nicolas Chahine ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.