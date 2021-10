Coinbase suggère de créer un nouveau régulateur spécifiquement pour les crypto-monnaies

Coinbase, l’un des portails d’échange de crypto-monnaies les plus utilisés au monde, vient d’annoncer sa proposition sur la façon de réguler correctement les cryptos aux États-Unis. Ils y travaillaient déjà depuis plus d’un mois, et hier, jeudi, ils l’ont enfin présenté au Congrès américain.

L’un des principaux aspects que Coinbase souligne dans le rapport publié hier est que la SEC ou d’autres entités de réglementation qui cherchent à participer au marché de la cryptographie ont échoué en raison de leur manque notoire d’articulation. En effet, ils n’ont pas un seul régulateur affecté au nouveau marché émergent qui puisse se concentrer uniquement sur l’industrie en général.

C’est un problème, car il a parfois été noté que la perception des cryptos par la SEC et d’autres régulateurs n’est pas tout à fait claire. Pour cette raison, Coinbase souligne que, tout comme il existe un organisme de réglementation pour les transactions à terme, tel que la CFTC, qui réglemente et supervise les manipulations de marché et les aspects similaires, un devrait également être inclus pour le spot, par exemple ; qui n’existe manifestement pas.

D’où l’une des raisons de la proposition qui a été faite au congrès. À ce stade, il est prévu que la proposition de réglementer le marché des actifs numériques ou MDA soit approuvée.

Proposition de Coinbase pour réguler les cryptos

L’un des points les plus importants de la proposition est que le processus de création d’une nouvelle entité de régulation doit suivre au moins 4 piliers. Ce seraient les bases pour commencer, et l’un des points saillants que Coinbase suggère dans sa proposition est la protection contre la fraude, ainsi que :

Réglementer les cryptos et les actifs numériques en vertu d’une réglementation ou d’un cadre très spécifique pour cette seule industrie Créer le régulateur Demander plusieurs exigences de divulgation pour les sociétés de crypto et promouvoir l’interopérabilité En plus du point susmentionné, la protection contre la fraude.

En plus de cela, Coinbase mentionne également que les échanges décentralisés (DEX) ne feront pas partie de ce groupe d’entreprises ou de projets qualifiés de MDA. Cependant, le régulateur aura la possibilité de prendre des décisions importantes qui définiront si oui ou non une crypto-monnaie peut être échangée et utilisée sur le territoire américain.

Bien que les propos de la SEC ou du Congrès ne soient toujours pas clairs, on sait que Faryar Shirzad, directeur des politiques de Coinbase, a communiqué avec la Securities and Exchange Commission et a manifesté son intérêt à les écouter. Pourtant, le mois dernier, Gary Gensler, le président de la SEC, a ouvertement mentionné qu’ils ne cherchaient pas ou n’avaient pas besoin d’un autre régulateur pour les crypto-monnaies.

On peut aussi noter l’insistance de l’échange Coinbase en soulignant dans le document que:

Les lois écrites dans les années 1930 n’ont pas réussi à comprendre cette évolution technologique. Pour cette raison, il est nécessaire d’inclure de nouvelles lois. Document de proposition de Coinbase.

