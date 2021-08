Visitez l’article original*

Tether (USDT) a désormais un avantage sur USD Coin (USDC). En conséquence, l’USDC, le stablecoin indexé sur le dollar de Circle, a perdu l’une de ses positions de levier les plus importantes au profit de son principal concurrent, l’USDT.

Coinbase, l’un des principaux acteurs de l’échange de crypto, a apporté un changement crucial sur la page USD Coin. L’échange de crypto a placé le changement sur son site Web.

C’était en réponse à un audit qui a révélé que quelques réserves de l’USDC n’étaient pas détenues en espèces. La découverte de l’audit contredit l’affirmation selon laquelle chaque USDC dispose d’un soutien correspondant d’un dollar sur un compte bancaire.

Coinbase apporte de nouveaux changements en mettant la pièce en USD en public

Depuis le récent changement, la déclaration d’entrée sur la page Web de l’USD Coin est également affectée. Les visiteurs de Coinbase reçoivent désormais une nouvelle déclaration de bienvenue indiquant que l’USDC est soutenu par des actifs entièrement réservés.

En outre, la déclaration indique désormais que chaque USDC est adossé à un dollar ou à un actif équivalent à sa juste valeur. En outre, il mentionne que le soutien est détenu dans des comptes auprès d’institutions financières réglementées par les États-Unis.

USD Coin a plus de 28 milliards de dollars et est considéré comme le huitième plus grand actif numérique. De plus, c’est le deuxième plus grand stablecoin, se rapprochant de Tether qui prend le dessus. Le dernier rapport sur les réserves consolidées de Tether révèle que la crypto-monnaie a environ 63 milliards de dollars d’actifs sous sa garde.

Depuis son lancement, l’USDC fonctionne comme un stablecoin entièrement adossé à des dollars américains. A l’inverse, Tether, son principal concurrent, a été impliqué dans de multiples batailles juridiques avec les régulateurs. Le facteur contributif est le papier commercial caché qui réclame environ la moitié de ses réserves totales.

Néanmoins, l’audit de Grant Horton, une société de conseil fiscal multinationale, fait la découverte du véritable soutien de l’USDC. L’audit révèle que seulement 61% des réserves de l’USDC sont en espèces et quasi-espèces. De plus, certaines réserves qui s’élèvent à 9 % sont sous forme de papier commercial.

USD Coin prospère dans la zone verte alors que le marché se prépare pour une course haussière | Source : USDCUSD sur TradingView.com

D’après la définition des rapports d’audit, la trésorerie se compose des dépôts auprès des banques et des OPCVM du marché monétaire. Il définit en outre les équivalents de trésorerie comme des titres dont l’échéance initiale est de 90 jours ou moins.

En outre, des certificats de dépôt Yankee et des bons du Trésor américain ont été découverts comme faisant partie des réserves de l’USDC lors de l’audit. Ces réserves incluses ne sont pas entièrement garanties par des dollars américains détenus sur un compte bancaire. Bloomberg a expliqué que Coinbase a modifié le libellé de la page Web de l’USD Coin lorsque l’échange crypto a reçu le rapport d’audit.

Réagissant au récent rapport, Andrew Schmitt, porte-parole de Coinbase, a déclaré qu’il y avait un soutien de 1 $ ou son actif de juste valeur équivalent pour chaque USDC. Il a expliqué que le rachat de 1 USDC reste 1 $ pour les utilisateurs. En outre, il a mentionné que la société disposait d’informations supplémentaires sur son site Web pour une meilleure compréhension des réserves de l’USDC.

De son côté, la société partenaire avec Coinbase qui supervise l’USDC, Circle, a fait une annonce récente. La société dévoile son projet de devenir une banque nationale de monnaie numérique à réserve complète aux États-Unis

Le PDG de l’entreprise, Jeremy Allaire, affirme que l’entreprise est prête à se conformer à toutes les exigences réglementaires et de gestion des risques.

À travers son annonce, Allaire exprime ses attentes pour que l’USDC s’élève à des centaines de milliards de dollars. En outre, il a déclaré que le stablecoin pourrait évoluer pour soutenir davantage d’activités économiques et être un outil de premier plan dans les progrès financiers et commerciaux.

