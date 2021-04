Coinbase sur Nasdaq: ce que la liste historique signifie pour les startups de crypto indiennes, les investisseurs et l’écosystème

Spotify, Palantir, Slack, etc. étaient des entreprises qui privilégiaient les inscriptions directes dans le passé. (Image: .)

La cotation de Coinbase sur le Nasdaq sera un événement décisif dans la courte histoire de l’écosystème cryptographique mondial, ajoutant à l’acceptation progressive mais croissante des crypto-monnaies dans la finance grand public. Ce jalon permettrait également aux crypto-taureaux de plaider de manière encore plus affirmative pour la prolifération des actifs numériques. Alors que la cotation directe serait un énorme signal de marché suscitant le sentiment pour l’ensemble de l’industrie des actifs numériques, et tous les passionnés de crypto existants et potentiels, mais la nature de la crypto est telle que tout cela pourrait être très incertain. L’impact à court ou à long terme sur l’industrie sera intéressant à examiner car il pourrait influencer l’avenir des cryptos. Néanmoins, les adeptes de la cryptographie en Inde sont également pour le moment excités et espèrent que l’événement aidera à porter chance au secteur en Inde.

«À ce stade, cela aidera à évaluer la précieuse attention du gouvernement, de la banque centrale et d’autres agences. Par conséquent, nous nous sommes engagés avec le gouvernement ainsi que d’autres parties prenantes dans l’espoir de développer un marché de la cryptographie plus propice et mieux réglementé en Inde. Dans le monde entier aussi, les entreprises d’investissement, les banques et les gouvernements s’y préparent », a déclaré Sumit Gupta, cofondateur et PDG de CoinDCX à Financial Express Online.

La valeur créée par Coinbase aux États-Unis pour l’industrie et le gouvernement est énorme, selon Sathvik Vishwanath, co-fondateur et PDG d’Unocoin. «Cela crée non seulement la classe d’actifs un échange institutionnel pour les clients et les entreprises, mais génère également un important revenu fiscal directement de la société et des commerçants qui profitent du trading de cryptos. Notre gouvernement cherche également à prouver des possibilités d’emploi et d’innovation à offrir aux citoyens. Le succès de Coinbase peut être considéré comme un exemple sur le terrain », a déclaré Vishwanath à Financial Express Online.

Parmi les échanges cryptographiques les plus importants et les plus importants, Coinbase a été lancé en 2012 par Brian Armstrong. Selon Forbes, la valeur nette d’Armstrong est de 6,5 milliards de dollars. La richesse est susceptible de gonfler si la cotation est réussie. Il devrait frapper le Nasdaq mercredi sous le symbole «COIN» en tant que cotation directe. Spotify, Palantir, Slack, etc. étaient des entreprises qui privilégiaient les inscriptions directes dans le passé. Un prix de référence de 250 dollars par action aurait été attribué par le Nasdaq, ce qui valoriserait la société à plus de 65 milliards de dollars.

«La cotation Coinbase ouvrira de nouvelles opportunités pour l’ensemble du marché de la cryptographie. De nombreux investisseurs saisonniers qui évitaient la crypto pendant longtemps reconsidéreront investir dans la crypto-monnaie, non seulement dans le bitcoin, mais aussi dans les crypto-monnaies alternatives comme ethereum, polkadot, litecoin, etc. », a déclaré Hitesh Malviya, fondateur de itsblockchain.com à Financial Express Online .

Alors, comment les investisseurs en Inde devraient-ils envisager d’y investir? «Acheter des actions à la cote ne serait pas une bonne idée, car nous pouvons nous attendre à une volatilité beaucoup plus élevée à ses débuts sur le Nasdaq. Donc, si quelqu’un cherche à acheter des actions Coinbase, il doit attendre quelques jours pour que le cours de l’action atteigne les niveaux de support. L’Indien peut également acheter cette action auprès de Binance Exchange, qui a annoncé le lancement de l’action Coinbase hier sous forme de jeton. Ils lanceront aujourd’hui un stock tokenisé de Coinbase », a ajouté Malviya. «Étant donné que la réglementation pour Crypto en Inde est toujours sur la clôture, c’est une excellente opportunité pour les Indiens d’obtenir en toute sécurité une exposition à l’industrie de la cryptographie en achetant l’action Coinbase via la voie de transfert de fonds LRS», a déclaré Vishwanath. Coinbase, qui comptait plus de 43 millions d’utilisateurs vérifiés en 2020, installera initialement son bureau physique à Hyderabad alors qu’il se prépare à établir sa présence commerciale en Inde.

Les suggestions / recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n'assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier / investir dans des crypto-monnaies.

