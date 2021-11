Coinbase

Coinbase teste le trading sans commission et la protection de compte dans un service par abonnement

4 novembre 2021

Coinbase, la plus grande bourse de crypto-monnaie aux États-Unis, teste un nouveau service par abonnement qui donnerait à ses utilisateurs un accès à des fonctionnalités améliorées, notamment en leur permettant de négocier sans payer de frais.

Le produit d’abonnement, baptisé Coinbase One, sera proposé au début à quelques utilisateurs sélectionnés.

« Les clients du groupe de test auront la possibilité d’acheter, de vendre et de convertir des devises numériques sur la plate-forme Coinbase sans frais Coinbase pour chaque transaction (les frais de spread s’appliquent toujours). »

Il n’en est qu’à ses débuts et les commentaires des utilisateurs façonneront l’expérience future du produit.

La société prévoit également d’ajouter une protection de compte. Si le compte Coinbase d’un utilisateur est volé par une personne inconnue de lui en raison d’une prise de contrôle de compte, il peut être admissible à un remboursement pouvant aller jusqu’à 1 million de dollars de pertes.

La nouvelle décision de Coinbase est conforme au plan de l’entreprise visant à diversifier ses offres et à aller au-delà du simple investissement.

Le service par abonnement de Coinbase implique également la fonctionnalité de support client prioritaire « même les jours fériés et les week-ends ». Cela coïncide avec son acquisition de la plate-forme de support client basée sur l’IA Agara.

Bien que les sociétés impliquées n’aient pas partagé les détails financiers de l’acquisition, Techcrunch a indiqué que la taille de l’accord se situait entre 40 et 50 millions de dollars, citant des personnes proches du dossier.

Lancée il y a quatre ans, Agara a levé 7 millions de dollars et emploie plus de 40 personnes.

Avec cette acquisition, Coinbase prévoit de tirer parti de la technologie d’Agara pour automatiser et améliorer ses outils d’expérience client (CX), qui restent sa « priorité absolue ».

La société a déjà multiplié par cinq les effectifs de son personnel d’assistance au cours des derniers mois et a également récemment annoncé qu’elle fournirait une assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 et une messagerie en direct d’ici la fin de l’année.

« Grâce à cette acquisition, nous serons en mesure de fournir à nos clients de nouvelles options d’assistance personnalisées, intelligentes et en temps réel », a déclaré Manish Gupta, vice-président exécutif de l’ingénierie chez Coinbase, dans un communiqué.

