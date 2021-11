Coinbase teste un nouvel abonnement pour le trading de bitcoins sans commission

Coinbase est l’un des échanges les plus populaires pour acheter et vendre des bitcoins et d’autres crypto-monnaies. La société a connu un succès retentissant cette année grâce à la popularité croissante du bitcoin et d’autres actifs numériques. Coinbase est devenu public plus tôt cette année et a annoncé de nouvelles initiatives pour les clients ces derniers mois. L’un d’eux est le produit de prêt que Coinbase a finalement dû abandonner. Mais ce n’est pas le seul nouveau produit passionnant à sortir de l’échange. Coinbase teste actuellement un service d’abonnement qui permettra aux clients d’échanger des bitcoins et d’autres jetons numériques sans payer de commission à Coinbase. Coinbase pourrait inclure des avantages supplémentaires comme un support client 24h/24 et 7j/7 et une assurance contre les piratages dans le produit Coinbase One.

L’abonnement Coinbase One

Il y a quelques semaines, Bitcoin a atteint un nouveau record historique, avoisinant les 67 000 $ par pièce après un marasme qui a duré quelques mois. Le précédent record était tombé à la mi-avril. C’est-à-dire qu’il y a un enthousiasme renouvelé et beaucoup d’intérêt pour l’espace de la crypto-monnaie. Ce n’est pas seulement le bitcoin qui bat des records, car d’autres jetons numériques ont atteint de nouveaux sommets. Et quelques escroqueries sont apparues en cours de route.

Coinbase est un endroit où les commerçants peuvent acheter et vendre des jetons en toute sécurité, mais ils doivent payer une commission à Coinbase pour chaque transaction. Cela pourrait changer à l’avenir si le programme d’abonnement Coinbase One réussit.

The Block a d’abord rendu compte du nouveau programme pilote de Coinbase. La société n’a pas encore mis le service d’abonnement à la disposition de tous ses clients, mais a confirmé les tests :

Coinbase a commencé à tester un produit d’abonnement pour nos clients. Les clients du groupe de test auront la possibilité d’acheter, de vendre et de convertir des devises numériques sur la plate-forme Coinbase sans frais Coinbase pour chaque transaction (des frais étalés s’appliquent toujours). Nous cherchons toujours à en savoir plus sur la meilleure façon de servir nos clients de différentes manières. À l’heure actuelle, nous en sommes encore aux premiers stades, donc tout ce qui concerne l’expérience future du produit sera façonné par les commentaires que nous recevons de nos utilisateurs.

Les personnes qui effectuent de nombreuses transactions sur la plate-forme pourraient trouver que payer un abonnement mensuel peut être une meilleure affaire que de payer des frais pour chaque transaction.

Les autres avantages

Les personnes qui effectuent de nombreuses transactions sur la plate-forme pourraient trouver que payer un abonnement mensuel peut être une meilleure affaire que de payer des frais pour chaque transaction. Mais le prix de Coinbase One n’a pas été divulgué. On ne sait pas ce que Coinbase facturerait aux clients chaque mois. D’autre part, Bloomberg note que les analystes s’attendent à ce que Coinbase cible les clients qui négocient pas autant, afin de protéger ses revenus de ceux qui effectuent beaucoup de transactions sur la plate-forme.

Mais le service d’abonnement viendra avec des avantages supplémentaires. Les abonnés bénéficieront d’une assistance téléphonique prioritaire « même les jours fériés et les week-ends ». Plus intéressant encore, Coinbase One fournira un filet de sécurité contre les piratages. Les pirates ciblent régulièrement les individus cherchant à voler leurs avoirs cryptographiques. Une capture d’écran du programme d’abonnement Coinbase indique que la société remboursera certaines pertes :

Si des fonds de votre compte Coinbase sont volés par une personne que vous ne connaissez pas en raison d’une prise de contrôle de compte, vous pourriez avoir droit à un remboursement pouvant aller jusqu’à 1 million de dollars de pertes.

Envie de Robinhood ?

La baisse des frais en faveur d’un abonnement peut avoir du sens lorsqu’il s’agit de rivaliser avec Robinhood. La bourse propose déjà des échanges sans commission et un abonnement mensuel appelé Robinhood Gold qui offre aux acheteurs des avantages supplémentaires. Mais Bloomberg explique qu’il pourrait y avoir une raison différente pour que l’abonnement Coinbase existe.

Un modèle d’abonnement apporterait plus de prévisibilité à Coinbase. La bourse ne peut pas émettre de directives prospectives aux investisseurs car ses revenus fluctuent. Plus les utilisateurs échangent sur la plate-forme, plus elle peut rapporter d’argent. Mais la forte volatilité de l’espace crypto signifie qu’il n’y a pas deux jours identiques, sans parler d’un trimestre entier. L’appel de résultats à venir pourrait refléter cela.

Les analystes s’attendent à ce que la société annonce une baisse séquentielle à deux chiffres pour le troisième trimestre, après une baisse des échanges. C’est parce que le bitcoin et l’ensemble de l’écosystème crypto ont connu une crise pendant la majeure partie du trimestre juillet-septembre.