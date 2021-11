Coinbase teste un service de trading par abonnement sans frais

L’échange de crypto Coinbase (NASDAQ : COIN) a commencé à tester un service d’abonnement permettant aux clients d’acheter, de vendre et de convertir des devises numériques sans frais, selon un porte-parole de l’entreprise.

Des frais de spread s’appliqueront toujours à chaque transaction. « Nous cherchons toujours à en savoir plus sur la meilleure façon de servir nos clients de différentes manières », a déclaré le porte-parole. « Pour le moment, nous en sommes encore aux premiers stades, donc tout ce qui concerne l’expérience future du produit sera façonné par les commentaires que nous recevons de nos utilisateurs. » Coinbase dispose déjà d’une plate-forme à frais échelonnés appelée Coinbase Pro pour les commerçants et les passionnés de crypto. Le nouveau service s’appelle Coinbase One, a rapporté The Block plus tôt.